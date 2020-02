Marcowe "Wielkie kino" na antenie TNT z superprodukcjami dla fanów dobrego kina

Łukasz Szewczyk

Każda środa marca w TNT to uczta dla fanów dobrego kina. Tym razem stacja proponuje dwa filmy o świecie wampirów, jedną z części jednego z najpopularniejszych horrorów na świecie oraz legendarny film o nowojorskim taksówkarzu.

Przed widzami TNT cztery produkcje, których bohaterowie igrają ze swoim przeznaczeniem. Pozornie zwyczajny człowiek zakochuje się w wampirzycy, weteran wojenny staje się taksówkarzem, pogromca wampirów jest zmuszony zawrzeć sojusz z wrogiem, a uczestnicy fatalnego wyjazdu integracyjnego desperacko próbują oszukać swój los i uciec śmierci.Cykl rozpoczyna(4 marca), w którym osią fabularną jest konflikt pomiędzy wampirami a wilkołakami. Selene (Kate Beckinsale), która jest zdolną wampirzycą, ratuje porwanego przez wrogów człowieka - Michaela Corvina (Scott Speedman). Okazuje się jednak, że Corvin wcale nie jest zwyczajny! Jeżeli zmiesza w sobie krew obu rywalizujących gatunków, może stać się niemal niezniszczalny. Czy związek pomiędzy Seleną, a Michaelem, którzy stopniowo się w sobie zakochują, jest w ogóle możliwy?W kolejnej z propozycji filmowych w reżyserii Martina Scorsese znany aktor, Robert De Niro, wciela się w Travisa Bickle'a. Weteran wojny w Wietnamie powróciwszy z pola walki cierpi na uciążliwą bezsenność. Travis pracuje w bardzo niebezpiecznej dzielnicy jako tytułowy(11 marca). Przewożąc kolejnych pasażerów bohater poznaje przestępczy półświatek oraz społeczny margines całego miasta. Podczas jednego z kursów przewozi nastoletnią prostytutkę Iris (Jodie Foster). Kierowca posuwa się bardzo daleko, by uratować dziewczynę i umożliwić jej zerwanie z krzywdzącym zawodem - kupuje broń i rozpoczyna ćwiczenia.(18 marca) rozpoczyna się w momencie, gdy po ataku dokonanym przez nieznanego sprawcę umiera niewinna kobieta. Tuż przed śmiercią rodzi jednak dziecko. Trzy dekady później okazuje się, że łączyło ono cechy człowieka i wampira. Mężczyzna służy ludzkości i chroni ją przed upiorami i wampirami pod przewodnictwem leciwego uczonego, Abrahama Whistlera (Kris Kristofferson). Tymczasem na świecie pojawia się nowa, zmutowana rasa istot, które żywią się ludzką krwią... Ich przywódcą jest bezwzględny Nomak (Luke Goss). Blade postanawia zawrzeć sojusz ze swoimi przeciwnikami, by pokonać nowe zagrożenie.Marcowe "Wielkie kino" kończy film(25 marca). To ostatnia z części znanej na całym świecie serii horrorów, których bohaterowie próbują uciec bezwzględnemu losowi. Śmiercionośna siła zostaje wyzwolona, gdy dzięki wizji, jakiej doznaje jeden z bohaterów (Sam Lawton, w tej roli Nicholas D'Agosto), uczestnikom wycieczki udaje się uniknąć tragicznego wypadku autobusu. Od tego czasu wszystkich, którzy przeżyli, próbuje dopaść bezlitosne przeznaczenie. Czy uczestnikom fatalnej wycieczki uda się przeżyć także kolejne, niespodziewane wypadki?