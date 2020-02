Stylowe porady drag queen i miłość wielkiej wagi wiosną w TLC

Łukasz Szewczyk

Nowości wiosną na antenie TLC Polska.

Tej wiosny na antenę TLC trafi nowy program, który ukazuje intymne i wzruszające obrazy z życia par o skrajnie różnych sylwetkach. Kontrowersyjne związki przystojnych mężczyzn z otyłymi partnerkami od dawna budzą mieszane uczucia. Czy ich miłość będzie na tyle szczera i silna, by pokonać uprzedzenia ze strony rodziny i przyjaciół? Premiera tego amerykańskiego programu już w marcu.Brak pieniędzy na ślub marzeń? Jak wybrać suknię, gdy panna młoda nie czuje się dobrze we własnym ciele? Na ratunek przybywają królowe nocy, które udowodnią, że każda kobieta może wyglądać i czuć się bosko. W nowym programie(kwietnia) grupa performerek i specjalistek od kobiecych kształtów odwiedzi panny młode i pomoże im w wyborze pasującej sukni, ślubnym makijażu i przygotowaniu bajecznego wesela po kosztach. Czy uda im się na nowo zbudować pewność siebie bohaterek? Jedno jest pewne! Będzie głośno, kolorowo i olśniewająco. Start programu już w kwietniu.Internetowe randki to dziś codzienność. Prawdziwa miłość zawsze znajdzie drogę... Ale co, gdy prowadzi ona na drugą stronę globu? Dobrze znana widzom seriapowraca w kwietniu z 4. sezonem. Kilkoro Amerykanów zaprasza do siebie ukochanych z zagranicy poznanych w sieci, by dzięki wizie narzeczeńskiej móc razem zamieszkać. Czy, mimo różnic kulturowych i braku wspólnego języka, uda im się utrzymać relację? Jak będzie wyglądało ich wspólne życie? Czy okaże się tak doskonałe, jak sobie wyobrażali? W nowej serii zobaczymy także jak żyli bohaterowie programu, zanim spotkali ukochanych w realu.Z koleito poruszająca seria dokumentująca życie 15 Amerykanów zmagających się z otyłością. W poprzednich cyklach pokazaliśmy ponadroczną, niezwykle trudną drogę bohaterów o wadze powyżej 250 kilogramów do kulminacyjnego punktu terapii - operacji zmniejszenia żołądka. W 5. sezonie, który pojawi się już w kwietniu, zobaczymy jak radzą sobie teraz. Komu udało się schudnąć i wrócić do zdrowia, a kto nie poradził sobie z chorobą? Czy mimo depresji, uzależnienia od jedzenia, braku wsparcia bliskich, bólu, strachu i niesamodzielności zmienili swoje życie na lepsze? Jedno jest pewne - ten program to coś więcej niż tylko historia zrzuconych kilogramów.Na antenę powróci także ślubna wróżka, by zmienić życie kolejnych panien młodych! Tylko, że zamiast magicznej różdżki, ma w zanadrzu wyśmienite poczucie stylu, sztab ekspertów od mody i dziesiątki olśniewających sukni z nowojorskiego salonu Kleinfeld Bridal. Prowadzący programto stylista, którego supermoce wykraczają daleko poza pomaganie w wyborze sukni marzeń. Wątpliwości, wystające boczki, tatuaże w widocznych miejscach i surowe wymagania mamusi znikają jak zaczarowane, gdy do akcji wkracza Randy Fenolli. Kultowy program doczekał się już 18. sezonu, który na antenie TLC zadebiutuje w czerwcu.