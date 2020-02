"Włącz zdrowie", "Bajeczna przemiana", "Doktor B" wiosną w Discovery Life

Łukasz Szewczyk

Premierowa wiosna w Discovery Life.

26 lutego startuje premierowy projekt Discovery Life, który opiera się na dwóch filarach. Pierwszy z nich stanowi ogromne zainteresowanie Internetem jako podstawowym źródłem wiedzy, drugi to fascynacja tematyką związaną ze zdrowiem: od profilaktyki, przez skuteczne diagnozowanie, leczenie chorób cywilizacyjnych, dietetykę, aż po sprzyjające zdrowiu modele życia. Cykliczny, emitowany na żywo program będzie miał swoją premierę w Internecie na kanale YouTube TVN, by następnie, w nieznacznie zmodyfikowanej formie, trafić na antenę kanału Discovery Life. Rozmowy z zaproszonymi gośćmi poprowadzi ambasadorka kanału, Agata Młynarska. Dziennikarka spotka się między innymi z lekarzami, dietetykami, naukowcami, ludźmi, którym udało się pokonać daną chorobę, wynalazcami rewolucyjnych sposobów leczenia. Gościem pierwszego odcinka internetowo-telewizyjnego cyklu będzie Małgorzata Rozenek-Majdan, która opowie o własnej, niełatwej drodze do szczęśliwego macierzyństwa dzięki metodzie in vitro. Niedawno widzowie mogli obejrzeć na antenie Discovery Life jej film dokumentalny "In Vitro. Nauka czy cud?".Z kolei Ewa Drzyzga powraca z nowymi odcinkami programu. W każdym odcinku prowadząca przedstawia garść gorących informacji i felietonów. W programie zobaczymy naukowców, lekarzy i wynalazców, którzy zaprezentują najnowsze sposoby leczenia. Polscy i światowi eksperci omówią skuteczne metody zapobiegania chorobom. Widzowie zobaczą też medyków dokonujących cudów oraz zapoznają się z gadżetami ułatwiającymi pełnowymiarową troskę o dobrą kondycję.Antonella nigdy nie miała czasu dla siebie, Selena chciałaby zmienić swój styl, a Chiara do tej pory chowała się za ekranem komputera i wybierała wirtualną rzeczywistość. Wszystkie te kobiety łączy jedno pragnienie - chcą uwierzyć w siebie i coś zmienić. Włoska pisarka i stylistka Carla Gozzi w programiepomoże im odkryć dawno zapomnianą kobiecość.Wiele osób, chcąc spełnić marzenie o poprawie swojego wyglądu, decyduje się na bolesne zabiegi.Niestety, po nieudanej operacji plastycznej muszą mierzyć się z katastrofalnymi skutkami. Na ratunek przychodzi. Chirurg Bülent Cihantimur w swoim programie zmieni życie ludzi i pomożeim odzyskać poczucie własnej wartości, a przede wszystkim zdrowie. Jego misją jest naprawianie błędów kolegów po fachu. Razem ze swoim zespołem chce dać drugą szansę osobom cierpiącym na poważne problemy wynikające z nieudanych operacji chirurgicznych w Stambule.Czy uda mu się pomóc wszystkim pacjentom?