Filmowo-serialowa wiosna w telewizji Metro

Łukasz Szewczyk

Wiosna z telewizją Metro zapowiada się filmowo. Widzowie przeniosą się do świata najlepszych produkcji, a serialowi bohaterowie przyprawią ich o niezapomniane emocje.

Na początek coś dla miłośników zakupów i aukcji magazynowych. Bohaterowie tego programu rozrywkowego mają niepowtarzalną okazję do kupienia w ciemno prawdziwych skarbów. Niestety zdarza się też, że trafiają im się prawdziwe buble. W lutym i w marcu na antenie Metra widzowie będą mogli obejrzeć, w których licytacje w niczym nie przypominają tych znanych z eleganckich domów aukcyjnych. Czy chociaż jednemu z bohaterów programu uda się zarobić fortunę?Kolejną propozycją stacji będą, czyli coś dla fanów seriali z kryminalną zagadką w tle! Ona - perfekcyjna i profesjonalna, dobrze sprawdza się w laboratorium. Gorzej odnajduje się w relacjach międzyludzkich. Po konsultacji jednej ze spraw z agencją FBI dostaje do współpracy agenta specjalnego. Razem mają rozwiązywać sprawy kryminalne, zajmując się identyfikacją szczątków ludzkich. Mimo że między współpracownikami dochodzi do częstych kłótni, razem tworzą idealny duet.Wiosenna ramówka telewizji Metro to także filmy. Spośród propozycji, które wiosną pojawią się na antenie, znajdą się takie tytuły, jak:czy kolejne części