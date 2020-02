Wiosna pełna sportowych emocji w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

Eurosport gotowy na wiosnę.

Początek wiosny to w Eurosporcie emocje związane z ostatecznymi rozstrzygnięciami w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Na początku marca najlepsi skoczkowie świata przez 10 dni z rzędu będą rywalizować w Raw Air, a Eurosport jako jedyna stacja w Polsce pokaże wszystkie skoki w kwalifikacjach i konkursach. W ostatnim konkursie norweskiego cyklu poznamy także triumfatora Pucharu Świata. Nie będzie to jednak koniec zimowych emocji na antenach Eurosportu. W dniach 21 - 23 marca stacja będzie transmitować rozgrywane w Planicy mistrzostwa świata w skokach narciarskich. Eurosport od lat pokazuje również zawody pucharu świata w biathlonie, narciarstwie alpejskim, biegach narciarskich i kombinacji norweskiej, co składa się na najbardziej kompleksową ofertę telewizyjną dla fanów sportów zimowych!Eurosport to także stacja pierwszego wyboru dla wszystkich miłośników kolarstwa i snookera. Wiosna w kolarstwie to przede wszystkim klasyki, na czele z tzw. tryptykiem ardeńskim. W maju na antenie królować będzie Giro d'Italia, a polscy kibice mogą wiązać wielkie nadzieje ze startem Rafała Majki. W każdym miesiącu Eurosport oferuje widzom transmisje z najważniejszych wyścigów, dając możliwość oglądania Rafała Majki, Michała Kwiatkowskiego, kolarzy polskiego zespołu CCC Team i całej światowej czołówki. Przez cały rok stacja pokazuje ponad 2500 godzin kolarskich relacji.Blisko tysiąc godzin transmisji rocznie znajdą na antenach Eurosportu fani snookera, dla których kulminacyjnym punktem sezonu będą zaplanowane na przełom kwietnia i maja mistrzostwa świata w Sheffield.Maj i początek czerwca to również czas drugiego w roku turnieju tenisowego Wielkiego Szlema, czyli Roland-Garros. Na kortach ziemnych w Paryżu każdy będzie chciał wreszcie pokonać Rafaela Nadala, który wygrał francuski turniej rekordowe 12 razy. Polscy kibice mogą liczyć na dobre występy przede wszystkim Igi Świątek i Huberta Hurkacza, którzy z każdym kolejnym turniejem są coraz bliżej czołówki.Perłą w koronie stacji są pełne prawa do transmisji letnich i zimowych igrzysk olimpijskich. Od 24 lipca do 9 sierpnia Eurosport będzie transmitował Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020. W stolicy Japonii najlepsi sportowcy świata będą rywalizować o olimpijskie laury w 33 dyscyplinach. Eurosport zapewni widzom dostęp do igrzysk i ich bohaterów, dając możliwość przeżywania każdej minuty największej sportowej imprezy świata.Polskimi ambasadorami stacji są Dawid Kubacki i najbardziej utytułowany polski olimpijczyk, Robert Korzeniowski. Wśród ekspertów i komentatorów są m.in.: Jakub Kot, Tomasz Sikora i Dariusz Baranowski, a także uznani dziennikarze - Tomasz Jaroński, Marek Rudziński, Igor Błachut, Karol Stopa, Adam Probosz, Rafał Jewtuch oraz Przemek Kruk. Polscy widzowie mogą poznawać także opinie międzynarodowych ekspertów Eurosportu, wśród których jest wiele byłych gwiazd światowego formatu, na czele z Martinem Schmittem, Svenem Hannawaldem, Matsem Wilanderem, Borisem Beckerem, Johnem McEnroe'em, Alberto Contadorem i sir Bradley'em Wigginsem.