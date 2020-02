Wiosna w TVN Fabuła. Filmy, serial, autorskie programy Torbickiej, Sołtysika, Burzyńskiej

Łukasz Szewczyk

TVN Fabuła świętuje piąte urodziny. Z tej okazji, na wiosnę 2020 roku stacja przygotowała dla swoich widzów premiery filmowe oraz kolejne odsłony znanych i lubianych już programów.

W poniedziałkowe wieczory o 22:00 widzowie będą mogli zobaczyć kolejną odsłonę jej programu. W nowym sezonie wśród gości ponownie znajdą się artyści przez duże A. To gwiazdy, które trzymają się z daleka od komercyjnej otoczki swojego zawodu. W intymnej rozmowie pokażą się z dotąd nieznanej widzom strony. Twórcy ze świata filmu, show-biznesu i sztuki opowiedzą o tym, jak dotarli do miejsca, w którym są obecnie, a także podzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i spostrzeżeniami na temat branży telewizyjno-filmowej.Po krótkiej nieobecności Kinga Burzyńska powraca na antenę TVN Fabuła z nowym autorskim programem. Co tydzień we wtorek, po 22:00, gospodyni ujawni studenckie początki tych, którzy dziś należą do czołówki aktorskiej kadry. Dowie się z kim studiowali, czy rzeczywistość pokryła się z ich idealistycznymi wyobrażeniami o zawodzie artysty oraz które młodzieńcze przyjaźnie przetrwały próbę czasu i zachowały się do dziś. Prowadząca zajrzy również na akademickie korytarze, które były świadkiem wzlotów i upadków ówczesnych adeptów sztuki aktorskiej, a także do kultowych miejsc, które odwiedzali jej goście. Nie zabraknie wzruszeń, zabawnych anegdot i przede wszystkim, prawdziwych, niewyreżyserowanych, historii i emocji.TVN Fabuła nie zapomina także o fanach produkcji telewizyjnych. Po emisji pasma filmowego w środy wraz z Kają Klimek widzowie zajrzą na serialowe podwórko w programie. Jest to program w całości poświęcony wyłącznie serialom. Prócz rozmów z gośćmi - przedstawicielami srebrnego ekranu - prowadząca zabierze nas na plany zdjęciowe najnowszych produkcji TVN i doradzi, czego nie można przegapić z gąszczu nadchodzących premier.W czwartki po 22:00 na widzów TVN Fabuła czeka Anna Wendzikowska. Plany filmowe amerykańskich hitów filmowych i spotkania z idolami milionów kinomaniaków - to dla niej codzienność. W swoim programieaktorka i prezenterka przekazuje nowinki prosto z fabryki snów, ujawnia kulisy najpopularniejszych produkcji dużego ekranu oraz rozmawia z najważniejszymi przedstawicielami zagranicznego przemysłu filmowego. I udowadnia, że Hollywood nie ma przed nią żadnych tajemnic.Piątkowe wieczory odsłonią przed widzami najbardziej wstydliwe i kontrowersyjne oblicze X muzy. Tabu to słowo, które nie istnieje dla Andrzeja Sołtysika i jego gości.to program dla wyrafinowanego widza, który lubi trudne, szokujące, a często nawet niepoprawne politycznie tematy. Gospodarz wraz z zaproszonymi do studia przedstawicielami świata show-biznesu dyskutują o tym, jak kino radzi sobie z zagadnieniami, które jeszcze kilka lat temu bulwersowały widzów na całym świecie. Rozmowy zakazane Andrzeja Sołtysika co piątek na antenie TVN Fabuła, zawsze po 22:00.Ramówka TVN Fabuła to także filmy. W ofercie nie zbraknie kultowych sag filmowych - osiem filmów z serii, cztery części, trzy odsłonyoraz "Gwiezdne Wojny. Przebudzenie mocy". Poza tym obsypana nagrodamiChristopha Nolana. Kanał przygotował także nie lada gratkę dla wszystkich fanów komiksowego uniwersum. Wiosną na antenie pojawią się megaprodukcje z bogatej biblioteki świata DC -oraz Marvella -. Nie zapomniano również o zwolennikach filmowej klasyki. Ci będą mieli szansę ponownie zobaczyćoraz trylogię