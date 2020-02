Smaczne miejsca, na grubo i tłusto wiosną w Food Network

Łukasz Szewczyk

Kanał Food Network na wiosnę przygotował premierowe odcinki znanych programów.

W czym tkwi sekret prawdziwego szefa kuchni? Okazuje się, że każdy z nich ma na to swój przepis... W nowym sezonie programupoznamy tajniki pracy najlepszych specjalistów branży gastronomicznej. Każdy z bohaterów ma swoją unikalną historię i styl gotowania, autorskie przepisy oraz sprawdzone porady. Okazuje się jednak, że zawód szefa kuchni to nie tylko realizowanie pasji kulinarnych i zbieranie pochwał od zadowolonych gości. To także ciężka praca, której kulisy zobaczymy w nowym sezonie programu. Kucharze przybliżą widzom tajniki kuchni, w której się specjalizują, doradzą jak i skąd dobierać najlepsze składniki oraz przygotują kilka autorskich dań.Inną kulturę najlepiej poznaje się poprzez jej kuchnię. Każdy bliski lub daleki zakątek ma swoje lokalne smaki, zapachy i tradycje związane z jedzeniem. Na wiosnę Food Network powraca do cyklu podróżniczego, będącego kulinarnym przewodnikiem po wybranych zagranicznych lokalizacjach. Widzowie programu poznają okoliczne, tętniące życiem bary, knajpki, targi i bazary, które warto zobaczyć i zasmakować. Kamery stacji odwiedzą nie tylko drogie i ekskluzywne restauracje, ale też tanie i dobre miejsca z tradycyjnym jedzeniem.Przed widzami Food Network kolejny tłusty sezon włoskiego programu. Prowadzący, mistrz kuchni Rubio zabiera nas w kulinarną podróż po całych Włoszech, szukając najpyszniejszych lokalnych potraw. Rubio, z wrodzoną włoską charyzmą, nie cofnie się przed niczym, by dotrzeć do rozmaitych zakątków miast w poszukiwaniu idealnego smaku, a uważa, że nie występuje on bez dużej ilości kalorii. Tutaj rozpuszczony ser, oliwa, śmietana i masło płyną strumieniami. W każdym odcinku razem z nim buszujemy po ulicach i najstarszych targach, wynajdując najciekawszy lokal i wyzywając na pojedynek szefa jego kuchni. Na składniki polujemy na bazarach, wypytując miejscowych o najlepsze produkty, wąchając, smakując i jednocześnie poznając zwyczaje miasta. Potem Rubio wyciąga swoją mobilną kuchnię i gotuje na ulicy. Czy zrobi to lepiej niż lokalny kucharz? Werdykt wydaje jury składające się z miejscowych smakoszy.