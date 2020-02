"Polacy z wyboru", "Polska filmowa 2", "Najdziwniejsze zajawki świata" wiosną w Travel Channel

Łukasz Szewczyk

Wiosna w Travel Channel to między innymi filmowa podróże po Polsce, rozmowy Pauliny Młynarskiej z obcokrajowcami, kolejne dziwaczne potrawy czy też dzika podróż do Ameryki Północnej.

Wiosną 2020 roku Travel Channel rozpocznie emisję drugiego sezonu serii. Widzowie odwiedzą je z aktorem Rafałem Zawieruchą. Wspólnie dotrą tam, gdzie tworzyła się historia polskiego kina i gdzie kino tworzyło historię. Jesteście ciekawi, gdzie kręcono najbardziej znane polskie filmy i seriale?Nowością będzie seria. Program pokazuje orientalny i egzotyczny świat obcokrajowców, którzy zdecydowali się zamieszkać w Polsce. Co skłoniło ich do przeprowadzki? Jakie elementy kultury i tradycji przywieźli ze sobą? Co sprawia, że to właśnie tutaj czują się jak w domu? Od każdego z bohaterów usłyszymy szczere odpowiedzi na szczegółowe pytania - dotyczące emigracji, rozłąki oraz tego, jak postrzegają swój nowy dom. Wszystkiemu przysłuchiwać się będzie dziennikarka i pisarka, Paulina Młynarska.Stacja wyemituje także 11 sezon serii. Co najbardziej intryguje miłośników jedzenia? Najczęściej to, co postrzegane jest jako obrzydliwe, egzotyczne lub właśnie - dziwaczne. W każdym odcinku prowadzący Andrew Zimmern pokaże widzom najoryginalniejsze potrawy serwowane w różnych regionach świata.Podróż wciąż trwa, a naszym kolejnym celem będzie najbogatszy rejon w Stanach Zjednoczonych.tym razem pokaże widzom naturalne bogactwo Ameryki Północnej.Odkryje pochodzenie kultowego bohatera Tarzana i dowie się co stało się z bizonem, który pojawiał się hollywoodzkich westernach. Oprócz takich zwierząt, jak bielik, który jest narodowym symbolem Stanów Zjednoczonych i niedźwiedzia grizzly - symbolu stanu Kalifornia, podróżnik spotka na swojej drodze kojoty, skunksy, jaszczurki, jeżozwierze, grzechotniki, żółwie oraz szopy.Po kulinarnych doznaniach oraz poznaniu kalifornijskiej fauny i flory, Travel Channel zaprasza do świata najdziwniejszych pasji, którym oddają się ludzie. W programiezobaczymy zapierające dech w piersiach wyczyny i niesamowite zdolności osób z różnych zakątków świata. Ekspert od rzucania kart, nieustraszony akrobata czy mężczyzna o elastycznym ciele to tylko niektórzy z dziwnych, a zarazem wyjątkowo utalentowanych bohaterów programu.