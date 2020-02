Inspirująca wiosna w HGTV. Nowe sezony polskich produkcji

Łukasz Szewczyk

Wiosną 2020 roku na antenę HGTV powracają nowe sezony lubianych programów.

Do gry wraca Dorota Szelągowska, której wyobraźnia nie zna granic. Od 13 marca na antenie HGTV trzeci sezon serii. W nowym sezonie programu Dorota spotka się z młodą parą, mieszkającą w dwudziestodwumetrowym mieszkaniu, która w jednym pokoju musi zmieścić sypialnię, jadalnię i pokój do pracy. Spróbuje także pogodzić odmienne interesy czteroosobowej wybuchowej rodzinki, urządzając jedno wspólne pomieszczenie dla dwójki dzieci. W kolejnych odcinkach weźmie na tapetę niedużą, zniszczoną łazienkę mamy i córki oraz pomoże rodzinie, którą, mimo wielkiego zaangażowania, ogrom prac remontowych po prostu przerósł.Z drug sezonem wraca(od 28 marca). Architekt Krzysztof Miruć razem z bohaterami programu przygotuje niezwykły prezent dla ich najbliższych. Jedno pomieszczenie w domu plus jeden weekend równa się jedyna taka metamorfoza.Dom to coś więcej niż cztery ściany, dlatego poszukiwania idealnego miejsca na Ziemi mogą okazać się nie lada wyzwaniem. Już wiosną w HGTV siódmy sezon programu(od 5 marca). Maciej Mindak, Konrad Łaszewski i Karolina Szwarc wśród gąszczu ofert potrafią znaleźć prawdziwe perełki. W każdym odcinku przygotują dla bohaterów po trzy propozycje.W finale odcinka uczestnicy programu wybiorą jedną z nich. Na co się zdecydują?W nowych odcinkach(od 1 marca) moc inspiracji, niezawodnych porad oraz najpiękniejsze przestrzenie zielone nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Już w marcu prowadząca zabierze widzów do malowniczego miejsca w stylu japońskim, które położone jest... w Karkonoszach. Właściciele niedużych działek również mają na co czekać. Ekipa HGTV odwiedzi znaną gdańską projektantkę zieleni, która udowodni nam, że w funkcjonalnym wykorzystaniu przestrzeni liczy się dosłownie każdy centymetr. Nowy sezon zachwyci również maleńkimi ogrodami w Swarzędzu pod Poznaniem. Odwiedzając kolejnych bohaterów, przekonamy się czy łatwo jest stworzyć otoczenie idealne dla dzieci. Maja spotka się również z prawdziwymi kolekcjonerami. Pani Janka z Gliwic pokaże jak wkomponować romantyczną gęstwinę róż w ponad 100-letnie zabudowania z cegły, otaczające dziedziniec. Z kolei na letniskowej działce małżeństwa pracowników ogrodu botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego zobaczymy wyjątkową kolekcję piwonii oraz wiele rzadko spotykanych bylin.Wiosna w HGTV to także czwarty sezon serii. Dominik Strzelec często udaje się na łowy. Uważnie szuka, podgląda, dopytuje. Na samym końcu, z zaskoczenia... zaprasza do swojego programu bohaterów, którzy nie mają pomysłu na swój ogród i chcieliby to zmienić. Zaniedbana przestrzeń, zniszczona trawa, hałdy ziemi to tylko niektóre z problemów, z którymi się borykają. Ogrodnik i majsterkowicz w trzy dni musi przeprowadzić całkowitą metamorfozę ogrodu bohaterów programu.Wiosną w HGTV także trzeci sezon serii. Izabela Szarmach i Olga Piórkowska to prawdziwe ekspertki do zadań specjalnych w ogrodzie. W nowych odcinkach swojego programu to właśnie na życzenie bohaterów przeprowadzą spektakularne metamorfozy