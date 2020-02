Nowa para prowadzących i nowa pora emisji "Dzień dobry TVN"

Łukasz Szewczyk

Sporo zmian wiosną 2020 roku w śniadaniowym programie telewizji TVN.

Od 2 marca 2020 roku program "Dzień dobry TVN" będzie nadawany o nowej porze - codziennie od godziny 8 rano i będzie emitowany do godziny 11.30. To jednak nie koniec zmian.Wiosną w "Dzień dobry TVN" pojawi się nowa para prowadzących - modelka i prezenterkaoraz dziennikarz Radia Zet, Śniadaniowe show TVN wciąż prowadzić będą także Dorota Wellman i Marcin Prokop, Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik, Kinga Rusin i Piotr Kraśko oraz Małgorzata Ohme i Filip Chajzer.Na wiosnę redakcja programu przygotowała kilka nowych propozycji dla widzów. Pojawi się codzienny cykl metamorfoz "Raz, dwa, trzy - piękna Ty", w którym będzie można zobaczyć efekty pracy stylistów, makijażystów i fryzjerów. Z kolei cykl ogrodniczy "Co z tego wyrośnie?" to porady dotyczące pielęgnacji roślin oraz wskazówki, jak prowadzić własny "warzywniak".W cyklu "Sama to ogarniesz!" dwie prowadzące pokażą w nim, jak naprawić różne sprzęty w domu, jak korzystać z narzędzi typu kombinerki oraz jak samemu i bez wydawania dużych pieniędzy zaaranżować mieszkanie, zrobić proste ozdoby i przeprowadzić nieskomplikowane remonty. W weekendowym "Świecie według Tadka" będzie można poznać różne sposoby na spędzanie czasu z dzieckiem.