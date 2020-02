Polski "Hotel Paradise", "Miłość od pierwszego wejrzenia", seriale dla młodych, hity filmowe - rozrywkowa wiosna TVN7

Łukasz Szewczyk

Wiosna 2020 roku przynosi nową odsłonę kanału TVN7, który stawia na młodszą widownię

Największym wydarzeniem wiosennej ramówki TVN7 jest premiera polskiej edycji legendarnego reality-show(poniedziałek-piątek, godz. 20.00, od 24 lutego) na indonezyjskiej wyspie Bali - w świecie miłości, rywalizacji, intryg i lojalności. Zasady z pozoru są proste - uczestnicy muszą zrobić wszystko, by każdy kolejny tydzień zakończyć z partnerem u swojego boku. Mieszkańcy hotelu mają zaledwie kilka dni, by zdobyć miłość i stworzyć związek, który przetrwa ciężkie próby i w finale pozwoli im wygrać duże pieniądze. Co tydzień w Hotelu Paradise pojawią się nowi mieszkańcy. Strategia i spryt, a może lojalność i prawdziwe uczucie - co pomoże im zostać na Bali jak najdłużej i dojść do wymarzonego finału?Nowością w TVN7 jest czwarty sezon eksperymentu(piątki o godz. 21.00, od 28 lutego). Bohaterami programu są osoby, które do tej pory nie znalazły drugiej połówki, ale marzą o wielkiej miłości. Idealnego partnera lub partnerki będą dla nich szukać eksperci. Ale jest jeden warunek - swoich wybranków będą mogli poznać dopiero na ślubnym kobiercu.Wiosna w TVN7 to także trzeci sezon serialu(poniedziałek-czwartek, godz. 19.30). Nowy sezon to kontynuacja losów miłosnego trójkąta pomiędzy Asią, Piotrem i Tomkiem. Główna bohaterka, Asia, zdecyduje się pójść za głosem serca i związać z przystojnym stomatologiem. Ich wspólne życie nie będzie jednak usłane różami, a na swojej drodze napotkają jeszcze wiele problemów. Sylwia zapłaci wysoką cenę za wszystkie swoje dotychczasowe czyny, jednak nie powstrzyma jej to przed planowaniem kolejnych intryg. W serialu pojawią się również nowe postaci, które namieszają w życiu dotychczasowych bohaterów. W Bistro zatrudnienie jako kelnerka znajdzie Sonia (Pola Błasik) - młoda dziewczyna, która została mocno doświadczona przez życie. O jej względy zabiegać będą dwaj bracia - Tymon (Patryk Pniewski) i Bartek (Mateusz Mosiewicz). Młodszy z nich, Tymon, to pewny siebie przystojniak, który lubi udowadniać sobie oraz innym, że każda dziewczyna może być jego. Na razie nie ma sprecyzowanego pomysłu na życie. Bartek jest zupełnym przeciwieństwem Tymona. Młody mężczyzna chce rozwijać się zawodowo i dlatego przyjeżdża do Krakowa, aby podjąć pracę w klinice Piotra. Całą trójkę bohaterów połączą relacje, które dostarczą wiele emocji.Do TVN7 zawita także serial(poniedziałek-piątek, godz. 18.00, od 24 lutego). Co w 12 sezonie? Licealistka zaczyna nagrywać filmiki promujące zdrowy styl życia. Jej koleżanka z klasy jest zazdrosnao popularność uczennicy i zaczyna ją hejtować. Namawia też do tego swoich kolegów i sytuacja wymykasię spod kontroli. Szkalowana dziewczyna nie radzi sobie z nagonką. Ósmoklasistka odkrywa, że jej tata spędził noc z jedną z maturzystek. Uczennica boi się, że jej rodzice się rozwiodą i postanawia ośmieszyć kochankę ojca w Internecie. Chce w ten sposób zmusić dziewczynędo zerwania relacji. Nie cofnie się przed niczym, aby ocalić swoją rodzinę. Prawda wychodzi na jawi w sprawę włącza się dyrektor szkoły. Tymczasem szkolne drużyny siatkarek oraz cheerleaderek odnoszą coraz większe sukcesy, a w najbliższym czasie czekają je kolejne zawody. Dziewczyny z obu zespołów chcą jak najwięcej trenować i muszą współpracować. Jednak siatkarki uważają, że są ważniejsze. Między uczennicami rozpoczyna się wojna. Nastolatka jest gnębiona przez dziewczynę swojego brata.Do TVN7 przenosi się także serial(poniedziałek-piątek, godz. 19.00, od 24 lutego). W życiu Arka i Lucy nie zabraknie dramatycznych chwil. Po tym, jak chłopak dowiedział się, że jest bezpłodny, zdenerwowany wsiadł do samochodu i stracił panowanie nad kierownicą. W szpitalu, do którego trafił, lekarze walczą o jego życie. Dla Lucy świat na chwilę zatrzymał się, dziewczyna jest przerażona,że jej ukochany umrze. W tych ciężkich chwilach para może liczyć na przyjaciół. Na oddziale próbują podnieść dziewczynę na duchu. Tymczasem w życiu Sary pojawi się szansa na miłość. W Scarface były właściciel pubu będzie walczyło uczucie dziewczyny, jednak tajemnica, którą skrywa, może stanąć na przeszkodzie tej relacji. Czy oboje dadzą sobie szansę na szczęście? Pasja Krzyśka do muzyki rozwija się, a jego zespół dostanie szansę na współpracę z producentem muzycznym. Niestety, okaże się, że mężczyzna nie ma zamiaru pomagać młodym.Wiosenna oferta TVN7 to także rodzime filmy ostatnich lat w ramach poniedziałkowych polskich wieczorów. Wśród nich aż dwa tytuły biograficzne:z genialną kreacją aktorską Magdaleny Boczarskiej oraz, czyli kulisy życia i pracy profesora Zbigniewa Religi z Tomaszem Kotem w roli głównej. Na sympatyków lżejszej tematyki czeka pierwsza odsłona komedii romantycznej, która przypomni burzliwe początki znajomości młodej nauczycielki muzyki Ani (Agnieszka Więdłocha) i ekscentrycznego showmana, playboya Tomka (Maciej Stuhr). Na zakończenie tygodnia Siódemka zaprasza na prawdziwą filmową ucztę w niedzielnym paśmie Superseans. Dla wszystkich głodnych ekranowych wrażeń kanał przygotował trylogięz Christianem Bale'em w roli tytułowej, przedstawiającą początek historii stróża Gotham. Nie zabraknie też odrobiny magii, a to za sprawą najbardziej znanego młodego czarodzieja. Specjalnie dla wszystkich fanów(Daniel Radcliffe), Siódemka przypomni całą filmową sagę poświęconą przygodom najpopularniejszego ucznia Hogwartu. Wiosną kanał zabierze widzów także w ekscytujący rejs po nieznanych wodach, na które wyruszy wraz z serią filmów. Czy Johnny Depp jako ekscentryczny kapitan Jack Sparrow ponownie skradnie kobiece serca? Na pewno ich bicie przyspieszy grupa superbohaterów z megaprodukcji kinowej. Najlepsi z najlepszych - Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) i Wonder Woman (Gal Gadot) - połączą siły, żeby ponownie uratować świat i ludzkość przed zagładą. Z kolei Phil (Bradley Cooper) i jego przyjaciele - bohaterowie filmów "Kac Vegas" - zadbają o to, żeby w nowym sezonie brzuch bolał jedynie od śmiechu.Od lat integralną częścią każdej oferty programowej kanału są również seriale. Tej wiosny na widzów czeka prawdziwa niespodzianka - sentymentalna, muzyczna podróż do lat 60. i 70. XX wieku. A w tę zabierze wszystkich Anna German (Joanna Moro), której historia życia i kulisy kariery podbiły serca ponad 45 milionów telewidzów w Polsce, Rosji i na Ukrainie. Teraz, po dłuższej przerwie, europejska koprodukcja powraca na polskie ekrany. Serial(od 28 lutego o 18:55).