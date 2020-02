"Kanapowcy", "Down the road", "Kto to kupi?", "Ostre cięcie", "DeFacto Bosacka" i sprawdzone hity wiosną w TTV

Łukasz Szewczyk

Telewizja TTV dla swoich widzów przygotowała aż cztery nowe pozycje programowa. Powraca "Ostre cięcie". Kontynuowane będą także sprawdzone hity.

Wiosna na antenie TTV rozpoczęła się od programu(niedziela godz. 22.05, od 23 lutego) opowiada o szóstce młodych osób z zespołem Downa, które wraz z Przemkiem Kossakowskim ruszają w podróż po sześciu krajach. Bohaterowie programu będą mieli szansę przeżyć po swojemu to, co wielu uznaje za oczywiste i naturalne. Zmierzą się ze stereotypami, które często określają ich jako niesamodzielnych i wymagających opieki. Jacy są w rzeczywistości?Kolejna nowość to(poniedziałek-środa, godz. 16.15, od 23 marca), w którym prowadząca Katarzyna Bosacka odkryje w jaki sposób możemy na co dzień poprawiać jakość swojego życia. Na widzów czekać będzie dużo ciekawostek i odkryć ze świata, które niewielkim kosztem ułatwią każdemu życie i pracę oraz dzięki którym można podreperować swoje zdrowie i zadbać o własny portfel.Zgodnie z regułami programu(niedziela, godz. 16.00, od 1 marca), uczestnicy mają tylko 90 sekund na zademonstrowanie swojego produktu. Jeśli w tym czasie uda im się nakłonić do zakupu przynajmniej jedną osobę zasiadającą na widowni, przejdą do drugiego etapu. To właśnie tam będę mieli szansę na przekonanie do swojego pomysłu różnych inwestorów. Kto okaże się lepszym sprzedawcą oraz innowatorem i wyjdzie ze studia bogatszy? Prowadzącymi są Jan Pirowski i Krzysztof Ufnal.Kolejna nowość to(sobota, godz. 22.00, od 7 marca). Bohaterowie nowego reality TTV nie czują się komfortowo ze swoim ciałem. Nadwaga stała się problemem nie tylko dla nich, ale też dla całej rodziny. Dotychczasowi miłośnicy piwa, chipsów i niezdrowego tłuszczu będą mieli pięć miesięcy na zmianę swoich nawyków. Efekt zależy od nich samych. Wsparcie i motywacja trenera, ścisła dieta, ćwiczenia oraz opieka lekarska - tyle gwarantuje im udział w programie, z którego w każdym momencie mogą się wycofać. Czy to wystarczy?Wiosną na antenie TTV kolejny sezon programu(poniedziałek - czwartek, godz. 18.00, od 2 marca). W każdym odcinku widzowie mogą zapoznać się ze szczegółami rozpatrywanej sprawy, przyjrzeć się przesłuchaniom kluczowych świadków, ale też wspólnie z bohaterami wrócić do felernych wydarzeń. W odcinkach pojawią się retrospekcje. Na sali rozpraw nie zabraknie również znanych i lubianych z poprzednich sezonów prokuratorów oraz obrońców.Najbardziej znany duet fryzjerski w Polsce - Andrzej Wierzbicki i Tomasz Schmidt - powraca po rocznej przerwie z 10 sezonem programu(wtorek, godz. 22.00, od 3 marca). Panowie nie zwalniają tempa, a fryzjerskie rewolucje odbędą się w kolejnych 10 salonach w Polsce. W każdym z nich prowadzącym przyjdzie się zmierzyć z różnego rodzaju problemami. Od konfliktów rodzinnych, przez złe zarządzanie, aż po brud i brak kompetentnych pracowników.Wiosną na antenie TTV nie zabraknie(piątek, godz. 22.45, od 28 lutego). W nowym sezonie Dagmara kontynuuje swoją walkę o powrót do zdrowia. Wypadek samochodowy odwrócił jej życie do góry nogami. Los ewidentnie dał jej drugą szansę, której nie może zmarnować. Los ewidentnie dał jej drugą szansę, której nie może zmarnować. Jej dwie sprawne nogi przydadzą się również Edzi, która nie może się już doczekać swojego dziecka. Iza to królowa, która wie, czego chce od życia. Niedawno stanęła ze swoim ukochanym na ślubnym kobiercu. Z kolei Rafał i Gabriel niedawno postanowili zrobić sobie przerwę. Ostatecznie jednak uczucie wygrało i zrozumieli, że nie mogą bez siebie żyć.Na antenę powrócił z 12 sezonem lubiany przez widzów program(poniedziałek, godz. 22.00, od 24 lutego). W tym programie rodziny, grupy przyjaciół oraz pary komentują wybrane programy telewizyjne z ubiegłego tygodnia. To nie tylko przewodnik po najciekawszych programach i najważniejszych wydarzeniach w polskiej telewizji, ale przede wszystkim cotygodniowa porcja śmiechu i rozrywki.Widzowie TTV zobaczą także 13 sezon programu(czwartek, godz. 22.30, od 27 lutego). W programie ukryta kamera dokładnie śledzi przebieg pracy eksperta od momentu jego przybycia. Obserwowani specjaliści będą naprawiać, modernizować, przebudowywać, odnawiać, kleić, zalepiać, docinać i wykańczać. Wszystkiemu przyglądać się będą prowadzący program: Adam Milcz, Łukasz Milcz oraz Agnieszka Musiał, którzy skomentują to, co dzieje się na ekranie. Nie zabraknie również występów gościnnych z ulubieńcami programu "Gogglebox. Przed telewizorem".