Wiosna w TVN: Nowe seriale "Kod genetyczny" i "Motyw" oraz powroty sprawdzonych hitów

Łukasz Szewczyk

Seriale "Kod genetyczny" i "Motyw" to dwie nowości wiosennej ramówki TVN. Dodatkowo widzowie zobaczą nowe sezony sprawdzonych hitów, wśród nich m.in. "MasterChef Junior", "Ameryka Express, "Milionerzy", "Kuchenne rewolucje" czy "Kuba Wojewódzki".

Na wiosnę telewizja TVN przygotowała dwa nowe seriale.(poniedziałek, godz. 21.30, od 2 marca) to serial obyczajowy z wątkiem kryminalnym, w którym tajemniczy wypadek stawia przeciwko sobie najbliższe osoby - ojca i syna. Ich historia to dramatyczny wybór pomiędzy lojalnością wobec rodziny, namiętnością i prawdą. To opowieść o sile więzów krwi, które w ekstremalnej sytuacji życiowej mogą okazać się największą słabością lub jedynym ratunkiem. Jak daleko można się posunąć,by stanąć w obronie tych, których kochamy? W rolach głównych: Karolina Gruszka, Adam Woronowicz i Maciej Musiałowski.Druga nowość to serial(wtorek, godz. 21.30, od 3 marca). Nowa produkcja to historia o miłosnym trójkącie, pozorach i kłamstwie, w które uwikłani są główni bohaterowie: Luiza, "Czarna" oraz Maks. Fabułę otwiera zbrodnia,a tłem całej sprawy są tajemnice sprzed lat. Kiedy w gdańskiej restauracji dochodzi do strzelaniny, Luiza Porębska oraz jej mąż Marcin "Maks" Porębski zostają ranni. Podejrzenia niezwłocznie padają na pracującą w ich restauracji Annę Czarnecką. "Czarna" nie przyznaje się do winy; sugeruje także, że w zdarzenie uwikłana jest jej szefowa. W rolach głównych zobaczymy Małgorzatę Kożuchowską, Agnieszkę Grochowską i Michała Czerneckiego.Wiosna w TVN to także powrót Chyłki. W drugim sezonie serialu(sobota godz. 20.00, od 4 kwietnia) prawniczka oraz jej aplikant staną przed kolejnym zawodowym wyzwaniem. Tym razem ich zadaniem będzie obrona Piotra Langera juniora, oskarżonego o brutalne morderstwo. Jak daleko posuną się prawnicy, by zwyciężyć na sali sądowej? W tej prawniczej batalii stawką będzie nie tylko wygrana w procesie.Na antenę wraca także reality-show(środa, godz. 21.30, od 4 marca). Wiosenny sezon odkryje przed uczestnikami położoną w Ameryce Środkowej Gwatemalę i leżącą w Ameryce Południowej Kolumbię. W programie zobaczymy: żonę Holywood, Iwonę Benjamin z mężem Reggiem, braci Grzegorza i Rafała Collinsów, Pawła Deląga z kompanem Dariuszem Lipką, Małgorzatę Heretyk z ukochanym Ernestem Musiałem, Patrycję Markowską z bratnią duszą, Żanetą Luberą, przyjaciółki Karolinę Pisarek i Martę Gajewską-Komorowską, Grażynę Wolszczak z synem Filipem Sikorą oraz kolegów: Marcina "Różala" Różalskiego z Bartoszem Fabińskim. Program poprowadzi Daria Ładocha.Już po raz piąty telewizja TVN rozpocznie poszukiwania najlepszego młodego kucharza w programie(niedziela, godz. 20.00, od 8 marca). Anna Starmach, Michel Moran i Mateusz Gessler sprawdzą wyczucie smaku, kulinarne umiejętności i kreatywność. Na planie pojawi się m.in. Wojciech Modest AMato, Magik Y zaprezentuje kulinarną sztukę iluzji, Ola Nguyen zweryfikuje umiejętności uczestników w dziedzinie kuchni azjatyckiej, Michel Moran pokaże, jak przyrządzić idealną ośmiornicę, Anna Starmach przygotuje eklery w polewie, a Mateusz Gessler przybliży tajniki wysmażania steków.Wiosna w TVN to także jubileuszowa, dziesiąta już edycja reality-show(czwartek, godz. 21.30, od 5 marca). W nowych odcinkach najsłynniejsza polska restauratorka Magda Geesler zawita między innymi do pizzerii "Amore Mio" w Chorzowie i "Pizza Bella" w Ustroniu. Królowa polskiej gastronomii przybędzie też na ratunek do Piły, gdzie mieści się café bar "Barka". Przekonamy się także, jakie zmiany czekają warszawskie lokale "Na okrągło" i "Villa Ostródzka".Na antenę wraca także(niedziela, godz. 11.30, od 8 marca). W siódmej edycji programu Dominika Kulczyk opowie historie osób zmagających się z wieloma formami wykluczenia pod różną szerokością geograficzną, m.in. w Indiach, Senegalu, Kambodży i Polsce. Założycielka Kulczyk Foundation odda głos tym, których na co dzień prawie nikt nie słyszy, głównie kobietom i dziewczynkom.Tej wiosny rozpocznie się już siódmy sezon programu(sobota, godz. 18.00, od 7 marca). W kolejnym sezonie pojawią się gwiazdy z pierwszych stron gazet, które podzielą się swoimi historiami na temat zdrowia. Po raz pierwszy, Ewa Drzyzga i prof. Krzysztof Łabuzek sprawdzą na własnej skórze skuteczność terapii i zabiegów, które lekarze polecają pacjentom. Nie zabraknie kwestii ważnych dla kobiet. Wciąż trwa akcja "Badam piersi", w ramach której zachęcamy wszystkie panie do samobadania i regularnych wizyt u lekarzy oraz do wspólnej walki z rakiem piersi.Wiosną w serialu(poniedziałek - czwartek, godz. 20.15) czarne chmury zawisną nad związkiem Dagmary i Przemka. Kiedy mogłoby się wydawać, że wszystkie przeszkody mają już za sobą, nauczycielka ulegnie poważnemu wypadkowi. Natychmiast trafi do szpitala, gdzie dostępu do niej będzie pilnował Piotr - jeszcze jej mąż. Na dodatek wkrótce okaże się, że wskutek zajścia kobieta... straciła pamięć! Zapomni ostatnie kilka miesięcy swojego życia - w tym... związek ze swoim uczniem. Porzucony małżonek postanowi perfidnie wykorzystać sytuację i raz na zawsze rozdzielić kochanków. Z kolei Przemek w trudnych chwilach znajdzie pocieszenie w ramionach Moniki. Na Wspólną wprowadzą się nowi lokatorzy, Ukraińcy: Tania z synem oraz bratem Witalijem. W najbliższych tygodniach życie nie oszczędzi także Weroniki i Roberta. Podczas napadu na kantor policjant przypadkowo zastrzeli młodą, nieuzbrojoną dziewczynę. Kłopoty nie ominą także Bergów. Tym razem spokój Joanny i Bogdana zmącą problemy z najmłodszą pociechą - Frankiem.Wiosną na antenie TVN wraca także: teleturniej(poniedziałek - czwartek, godz. 20.55, od 2 marca), serial(poniedziałek-piątek, godz. 18.00, od 2 marca), talk-show(wtorek, godz. 22.30, od 3 marca), wnętrzarski reality-show(niedziela, godz. 18.00, od 8 marca),(niedziela, godz. 12.05),(codziennie od 8.00)