Orły 2020 na żywo w Canal+. Maja Komorowska z Orłem za Osiągnięcia Życia

Łukasz Szewczyk

Ogłoszono pierwszego laureata tegorocznej edycji Orłów - Nagrody za Osiągnięcia Życia. Otrzymała ją Maja Komorowska, która odbierze swoją statuetkę podczas uroczystej gali 22. Polskich Nagród Filmowych Orły 2020. Odkodowana transmisja w Canal+.

Podczas uroczystego Spotkania z Nominowanymi do Orłów 2020 nominacje do Polskich Nagród Filmowych Orłów 2020 z rąk prezydenta Polskiej Akademii Filmowej Dariusza Jabłońskiego odebrali m.in. Krystyna Janda, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Maria Sobocińska, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Tomasz Ziętek, Sebastian Stankiewicz, Robert Więckiewicz, Paweł Wilczak, Borys Szyc, Allan Starski, Marcin Krzyształowicz, Bartosz Kruhlik czy Tomasz Sekielski.Podczas konferencji poznaliśmy również pierwszego laureata tegorocznych Orłów. Nagrodę za Osiągnięcia Życia otrzyma w tym roku Maja Komorowska.Maja Komorowska to jedna z najwybitniejszych polskich aktorek, doceniana przez reżyserów i uwielbiana przez widzów. Zaczynała w teatrze Jerzego Grotowskiego najpierw w Opolu, następnie we Wrocławiu. W filmie wykreowała niezapomniane role w obrazach Krzysztofa Zanussiego m.in. w: "Życiu rodzinnym", "Za ścianą", "Bilansie kwartalnym", "Stanie posiadania" czy "Cwale", za które była wielokrotnie nagradzana w Polsce i za granicą. Grała również w filmach reżyserowanych przez Andrzeja Wajdę ("Wesele", "Katyń"), Tadeusza Konwickiego ("Jak daleko stąd, jak blisko", "Lawa") w głośnym "Dekalogu I" Krzysztofa Kieślowskiego czy filmie "Popiełuszko. Wolność jest w nas" Rafała Wieczyńskiego. W stanie wojennym zaangażowana w pomoc rodzinom internowanych, niosła im realne wsparcie.Nazwiska pozostałych laureatów Orłów 2020 poznamy podczas uroczystejWśród najczęściej nominowanych produkcji do tegorocznych Orłów są: "Boże Ciało" Jana Komasy (15 nominacji), "Pan T." Marcina Krzyształowicza (12 nominacji), "Ikar. Legenda Mietka Kosza" Macieja Pieprzycy (11 nominacji), "Obywatel Jones" Agnieszki Holland (8 nominacji), "Ukryta gra" Łukasza Kośmickiego (7 nominacji) i "Mowa ptaków" Xawerego Żuławskiego (6 nominacji).