Wiosna w TVP Sport: Mecze reprezentacji Polski, Liga Mistrzów, Ekstraklasa, siatkówka, boks

Łukasz Szewczyk

Wiosna w TVP Sport zapowiada się emocjonująco. W głównych rolach wystąpią: piłkarska reprezentacja Polski, nasi skoczkowie narciarscy oraz siatkarki i siatkarze.

Wiosną TVP Sport zaprasza przede wszystkim na liczne transmisje. Numerem jeden są, która 27 i 31 marca rozpocznie przygotowania do EURO 2020. Najpierw spotkanie z Finlandią we Wrocławiu, następnie w Chorzowie z Ukrainą. Kolejne mecze czekają Polaków 2 i 9 czerwca. Po ośmiu latach rywalem "Biało-czerwonych" znów na Stadionie Narodowym będzie Rosja (poprzednio podczas EURO 2012), natomiast w Poznaniu nasza drużyna ostatni sprawdzian przed mistrzostwami Europy rozegra z Islandią. Rywalizację podopiecznych Jerzego Brzęczka pokaże także Jedynka. W kanale sportowym TVP będzie można zobaczyć także inne mecze towarzyskie oraz baraże do Euro 2020, po których poznamy ostatniego rywala naszej reprezentacji - 26 marca półfinał Słowacja - Irlandia, a 31 marca - finał.Przed samym turniejem(12 czerwca - 12 lipca) nie zabraknie meldunków z obozu przygotowawczego kadry w Opalenicy oraz programów z prezentacją finalistów mistrzostw Europy - "Droga do Euro" będzie emitowana od 21 marca w każdą sobotę przed południem. TVP Sport pokaże także mecze reprezentacji U-21 i kobiet w eliminacjach do Euro 2021 i towarzyskie spotkania kadry U-20.Mecze Euro 2020 oraz U-20 i U-21 to nie koniec wielkiej piłki w wiosennej ramówce TVP Sport. Czekają nas mecze: już 26 lutego Real Madryt spotka się z Manchesterem City w 1/8 finału a 11 marca Liverpool FC podejmie Atletico Madryt - również w 1/8 finału. Ostatnie spotkanie 1/8 finału zobaczymy 18 marca a ćwierćfinały kolejno 8 i 15 kwietnia. Na 29 kwietnia i 6 maja zaplanowano półfinały a finał Ligi Mistrzów odbędzie się 30 maja w Stambule. Obejrzymy także Finał(27 maja w Gdańsku), decydujące mecze(13 maja) i(18 kwietnia), a także spotkania piłkarskiej. Bramki z tych ostatnich rozgrywek można będzie obejrzeć w magazynie Gol (poniedziałek, godz. 20:30). Przypomnijmy, że Telewizja Polska regularnie pokazuje jeden mecz Ekstraklasy od wiosny 2019 roku.Luty i marzec to także końcówka sezonu zimowego. Najbardziej liczymy na naszych skoczków z Kamilem Stochem, Dawidem Kubackim i Piotrem Żyłą na czele. Przed nimi i widzami TVP ostatnie(norweski turniej Raw Air od 7 do 15 marca) oraz(Planica, 19-22 marca) - konkursy pokaże także TVP1. W TVP Sport widzowie będą mogli zobaczyć również:i cykl w biegach długich Ski Classics,- elity, IA i IB z udziałem reprezentacji Polski. Hokej zostanie pokazany także w najlepszy krajowym wydaniu - finał Polskiej Hokej Ligi, jak i światowym - decydujące mecze NHL.Emocje czekają nas także podczas występóww Lidze Narodów. Po wielu latach ta piękna dyscyplina wróciła do Telewizji Polskiej - pierwszymi zawodami były mistrzostwa świata w 2019 roku, nasi siatkarze obronili tytuł. W 2020 roku w mistrzostwach Europy mężczyźni wywalczyli brąz i przede wszystkim zakwalifikowali się na igrzyska olimpijskie w Tokio, które w dniach 24 lipca - 9 sierpnia transmitować będzie TVP.Marzec, kwiecień i maj to także decydujące mecze PGNiGkobiet i mężczyzn w piłce ręcznej. Nie mniej interesujące będąz cyklu WTA, a także kolejnez udziałem Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka, Artura Szpilki, Krzysztofa Głowackiego, Macieja Sulęckiego, Kamila Szeremety czy Ewy Piątkowskiej. TVP Sport pokaże także najważniejsze pojedynki o mistrzostwo świata w boksie, a także. W ofercie będą także transmisje z: mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów i wioślarstwie, turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w koszykówce 3x3 i meczów żużlowej reprezentacji Polski.