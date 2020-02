Dwie nowości, kontynuacje hitów i sport wiosną w TVP1 i TVP2

Łukasz Szewczyk

Nowy program Jedynki "8 Wspaniałych" oraz muzyczne show Dwójki "Star Voice. Gwiazdy mają głos" to wiosenne nowości Telewizji Polskiej. Nie zabraknie także kontynuacji popularnych programów, seriali oraz filmów.

Na wiosną Telewizja Polska przygotowała dwie nowości.w TVP1 to nowy program Marty Manowskiej, poświęcony mężczyznom po przejściach i ich walce o lepsze jutro. Prowadząca wysłucha historii ośmiu bohaterów, zaś widzowie będą obserwować ich zmagania - z demonami przeszłości, słabościami, tęsknotą za rodziną, utraconą miłością czy odrzuceniem ze strony najbliższych. Program pokazuje heroiczną walkę o odzyskanie pewności siebie i drogę zmian, konieczną, by zbudować nowe życie. Gdzieś przed nimi, na horyzoncie, rysuje się już przyszłość w jaśniejszych barwach, czeka na nich wymarzony dom i kochająca rodzina.Z kolei na antenie TVP2 nowością jest show, w którym aktorzy, dziennikarze i sportowcy będą rywalizować o statuetkę Diamentowego Mikrofonu oraz nagrody o łącznej wartości 200 tys. zł., które przekażą na cele charytatywne. Uczestnikami pierwszej edycji programu będą: Aleksandra Szwed, Robert Koszucki, Jacek Lenartowicz, Marcin Urbaś, Monika Pyrek, Beata Chmielowska-Olech,TadeuszChudecki, Przemysław Babiarz, Milena Sadowska, Marcel Sabat oraz Aleksiej Jarowienko. W roli prowadzących zobaczymy Michalinę Sosnę i Mariusza Czerkawskiego.To nie koniec rozrywkowych premier. Do Jedynki wraca także rodzinne show. z kolei do Dwójki powraca spektakularne widowiskooraz program, którego zwycięzca weźmie udział w konkursie Debiuty, podczas 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w OpoluTelewizja Polska nie zapomina także o serialach. W Jedynce drugi sezon serialu, czternasty sezon kryminalnego serialu, zagadki rozwiązywał będzie także(23 sezon). Widzowie zobaczą także nowe odcinki telenowel. Natomiast w telewizyjnej Dwójce dwunasty sezon, trzeci sezoni premierowe odcinki takich pozycji jakWiosna w TVP to także sport na żywo., 27 i 31 marca rozpocznie przygotowania do Euro 2020 - najpierw spotkaniem z Finlandią we Wrocławiu, następnie w Chorzowie z Ukrainą. Kolejne mecze czekają nas 2 i 9 czerwca - po ośmiu latach rywalem "Biało-czerwonych" znów na Stadionie Narodowym będzie Rosja (poprzednio podczas Euro 2012), natomiast w Poznaniu Polacy ostatni sprawdzian przed mistrzostwami Europy rozegrają z Islandią.Przed samym turniejem(12 czerwca - 12 lipca) nie zabraknie meldunków z obozu przygotowawczego kadry w Opalenicy oraz programów z prezentacją finalistów mistrzostw Europy - "Droga do Euro" będzie emitowana od 21 marca w każdą sobotę przed południem. TVP Sport pokaże także mecze reprezentacji U-21 i kobiet w eliminacjach do Euro 2021 i towarzyskie spotkania kadry U-20.To nie koniec wielkiej piłki w wiosennej ramówce Telewizji Polskiej. Na wiosnę widzów czekają mecze(finał 30 maja w Stambule), finał(27 maja w Gdańsku), decydujące mecze(13 maja) i(18 kwietnia), a także spotkania piłkarskiejLuty i marzec to końcówka sezonu zimowego. Emocje czekają nas także podczas występów polskich siatkarzy i siatkarek w Lidze Narodów. Marzec, kwiecień i maj to także decydujące mecze PGNiG Superligi kobiet i mężczyzn w piłce ręcznej, Nie mniej interesujące będą turnieje z cyklu WTA, a także kolejne gale bokserskie z udziałem Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka, Artura Szpilki, Krzysztofa Głowackiego, Macieja Sulęckiego, Kamila Szeremety czy Ewy Piątkowskiej.Teatr Telewizji przygotował dla widzów wiele premier m.in.: "Zemstę" Aleksandra Fredry w reż. Redbada Klynstry-Komarnickiego w gwiazdorskiej obsadzie, "Bezkrólewie" Wojciecha Tomczyka w reżyserii debiutującego w Teatrze Telewizji Jerzego Machowskiego, komedię "Trójkąt Bermudzki" Marka Kochana, którą autor napisał specjalnie dla Teatru Telewizji, w reżyserii Bodo Koxa oraz spektakl "Powołania" w reż. Pawła Woldana o czasach studenckich Karola Wojtyły.