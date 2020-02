"Podróż po współczesnej Europie" w BBC Brit. Ed Balls odwiedzi Polskę

Łukasz Szewczyk

Ed Balls udaje się do Europy, aby zrozumieć, dlaczego tak wielu mieszkańców Starego Kontynentu odrzuca politykę centrową. Podczas swoich podróży były polityk spotyka się z wyborcami, aby dowiedzieć się, co stoi za populistyczną rewolucją - i jakie są jej potencjalne konsekwencje dla przyszłości Europy.

"Podróż po współczesnej Europie" w BBC Brit / Fot. BBC

W pierwszym odcinku Ed udaje się do holenderskich miast rybackich Den Helder i Scheveningen, w których przemysł rybny jest mocno zakorzeniony w tożsamości narodowej mieszkańców. Tutaj bardziej niż gdziekolwiek indziej da się odczuć ingerencję prawa UE na kultywowane od lat praktyki połowowe. Następnie Ed wyrusza do Hiszpanii, gdzie w przeciwieństwie do Holandii prawicowy populizm jest stosunkowo nowym zjawiskiem. W Andaluzji partia Vox - pierwsza skrajnie prawicowa partia od czasów Franco - obiecuje utrzymać kontrowersyjną praktykę walki byków. Na koniec odcinka Ed podróżuje do Maroka, by odwiedzić hiszpańską enklawę Melillę. Tam spędza czas z miejscową policją, Guardia Civil, której zadaniem jest powstrzymywanie nielegalnych imigrantów przed przeskakiwaniem przez 11-metrowy płot, który oddziela Afrykę i Europę.i Niemiec, aby zbadać antyelitarne nastroje, które zawładnęły Europą. Ed rozpoczyna swoją podróż w Łęcznej, miejscowości znanej z kopani węgla. Po tym, jak UE nakazała masowe zamykanie kopalń węgla w całej Europie, partia Prawo i Sprawiedliwość obiecała bronić stanowiska górników. Przekraczając granicę do sąsiednich Niemiec, Ed udaje się do wioski Dorfchemnitz, która w trakcie wyborów krajowych w 2017 r. oddała najwięcej głosów w całym kraju na kontrowersyjną, skrajnie prawicową partię Alternatywa dla Niemiec (AfD), czym zaskarbiła sobie przydomek "wioski nazistów". W trakcie swojego pobytu w Niemczech Ed udaje się także do Bremy, miasta, które bardziej niż inne odczuwa wpływ kontrowersyjnej decyzji Merkel o przyjęciu większej liczby uchodźców podczas kryzysu migracyjnego niż jakikolwiek inne miejsce w Europie. Ta część podróży Eda dobiega kończy się w znajdującym, się w Polsce obozie szkoleniowym, w którym zwykli obywatele mogą przygotowywać się do obrony w przypadku ataku terrorystycznego.W ostatnim odcinku Ed udaje się do Włoch i Francji, aby zbadać rolę, jaką krach finansowy i rosnąca globalizacja odegrały w napędzaniu wzrostu zarówno prawicowego, jak i lewicowego populizmu na całym kontynencie. Podróż Eda rozpoczyna się w Mediolanie, najbogatszym mieście we Włoszech, z którym związany jest były wicepremier Matteo Salvini. Jego partia, Liga Północna, doszła do władzy, obiecując Włochom ogromną ulgę podatkową w wysokości 10 milionów euro - w opozycji do planów oszczędnościowych UE. Ed podróżuje również do jednego z najbiedniejszych regionów kraju, Kalabrii, gdzie mieszkańcy głosowali w większości na inną partię populistyczną, Ruch 5 Gwiazd, która w przeciwieństwie do Ligii jest lewicowa. Następnie udaje się do Francji. W mieście Caudry poznaje pracownika prężnie rozwijającego się przemysłu koronkowego, który obecnie stoi w obliczu konkurencji ze strony Chin. Marine le Pen, przewodnicząca partii Zjednoczenie Narodowe, obiecuje chronić francuski przemysł przed zagrożeniem ze strony zagranicznych handlowców. W Marsylii Ed dołącza do jej działaczki Emmy Font, która twierdzi, że liczba imigrantów przybywających do miasta znacznie obciążyła lokalną gospodarkę. W przeddzień wyborów europejskich Ed dołącza do Emmy w lokalu wyborczym.W ciągu trzech odcinków Ed Balls bada wyzwania, przed którymi stoi obecnie zrównoważona polityka społeczno-gospodarcza oraz zastanawia się nad kierunkiem, w którym będzie musiała ewoluować, aby im podołać.Premiera "Podróż po współczesnej Europie" 16 marca 2020 roku o godz. 22:30 na kanale BBC Brit.