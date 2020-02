Nowi prowadzący "Dzień dobry TVN": Nie będziemy rywalizować o puentę

Łukasz Szewczyk

W popularnym programie śniadaniowym "Dzień dobry TVN" już od marca będzie można zobaczyć nowych prowadzących. Do dotychczasowej ekipy dołączą Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski. Tłumaczą, że od samego początku znajomości bardzo dobrze się ze sobą dogadują. Porozumienie pragną wykorzystać podczas wspólnej pracy w studiu nagraniowym.

- mówi w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle Paulina Krupińska-Karpiel.- dodaje do wypowiedzi prezenterki Damian Michałowski.Krupińska-Karpiel tłumaczy, że przez długi czas nie wiedziała, jaki dokładnie rodzaj współpracy mają na myśli władze stacji. Idąc na spotkanie z dyrektorem, myślała, że propozycja najprawdopodobniej będzie dotyczyła poprowadzenia cyklu reportaży. Oferta, którą dostała, zaskoczyła ją i ucieszyła jednocześnie.- zwraca uwagę prezenterka.Damian Michałowski o tym, że zostanie nowym prowadzącym, dowiedział się nieco wcześniej niż Krupińska-Karpiel. Wiadomość ta była dla niego miłą niespodzianką.- wyznaje prezenter.Debiut nowej pary widzowie będą mogli zobaczyć już niebawem. Na razie prezenterzy przygotowują się do zadania, które jest przed nimi. Paulina Krupińska-Karpiel przyznaje, że formuła programu "na żywo" jest dla niej sporym wyzwaniem.- żartuje prezenterka.Michałowski od 10 lat współpracuje z Radiem Zet, gdzie prowadzi m.in. program "Uważam Zet". Wielokrotnie był również gospodarzem i współprowadzącym tras koncertowych czy wydarzeń muzycznych. Doświadczenie zdecydowanie jest pomocne w odnalezieniu się w nowej roli.- tłumaczy dziennikarz.Zarówno Michałowski, jak i Krupińska-Karpiel przyznają, że gdy pomyślą o zadaniu, jakie ich czeka, czują tremę. Obawa jest dla nich jednak dodatkową motywacją. Dzięki niej wiedzą, że zależy im na tym, by wypaść jak najlepiej.- wspomina prezenterka.- dodaje Michałowski.