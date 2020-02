Filmowo - serialowa wiosna w TVP HD

Łukasz Szewczyk

W tym roku wiosną TVP HD zaprezentuje nowości serialowe i filmowe.

Na wiosną 2020 roku kanał TVP HD przygotował nowe seriale, a w nich trzymające w napięciu zagadki przeplatane są z prywatnymi perypetiami bohaterów. Pierwsza nowość to. Allison McLean twarda i stanowcza Pani detektyw, a także matka i żona. W czasie jednej z akcji jest zmuszona zaaresztować własnego brata, który trafia do więzienia. Życie Allison i jej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy biorą pod swój dach dwójkę bratanków.Z kolei bohaterami serialusą dwaj młodzi i ambitni stróże prawa: policjant Rash Sayyad i pracownik Urzędu ds. Ścigania Nadużyć Gospodarczych, Stefan Kowalski. Oprócz pasji i energii łączy ich jeszcze jedno: obaj są potomkami imigrantów, Brytyjczykami w pierwszym pokoleniu. Rodzice Rasha pochodzą z Iranu, a Stefana z Polski.Wiosną TVP HD poleca takżę weekendowe pasmo filmowe w sobotę oraz w niedzielę. Wśród filmów widzowie znajdą filmy kryminalne ("Sztuka morderstwa", "Ręka diabła") oraz thrillery ("To nie mój mąż"). Wtorkowe pasmo filmowe zarezerwowano dla kina rodzinnego, komedii romantycznych i dramatów obyczajowych (m.in. "Folkowy idol i zabawny gość" o tym jak ważna w życiu jest przyjaźń czy "Godzina później" o tym jak przypadkowe spotkanie może zmienić nasze życie).TVP HD proponuje też najnowsze sezony znanych i lubianych polskich seriali m.in. "Ojca Mateusza", "Komisarza Alexa", "Rodzinki.pl", czy "O mnie się nie martw". W paśmie porannym od poniedziałku do piątku będzie można oglądać turecki serial "Wieczna miłość".