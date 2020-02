El Clasico, finał Pucharu Ligi Angielskiej - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

W weekend Eleven Sports pokaże starcie hiszpańskich potęg, w którym Real Madryt zmierzy się z FC Barceloną. Stawką meczu z udziałem takich gwiazd jak Karim Benzema czy Leo Messi będzie pozycja lidera LaLiga Santander. W ramówce również finał Pucharu Ligi Angielskiej Aston Villa - Manchester City, który wyłoni zdobywcę pierwszego cennego trofeum w brytyjskim futbolu w tym roku. Widzowie stacji będą mogli obejrzeć także hity Serie A TIM oraz Bundesligi.

W ten weekend najwięcej emocji wśród kibiców na całym świecie będzie budzić prestiżowe starcie piłkarskich gigantów Real Madryt - FC Barcelona. Ten mecz będzie miał ogromne znaczenie dla losów mistrzostwa Hiszpanii, bo Real i Barcelona są na czołowych miejscach w tabeli LaLiga Santander. Królewscy tracą do Dumy Katalonii tylko dwa punkty, więc stawką ich starcia jest pozycja lidera. Na słynnym Estadio Santiago Bernabéu gospodarze spróbują przełamać serię czterech ligowych porażek z odwiecznym rywalem przed własną publicznością. Widzowie mogą szykować się na wielkie emocje, ponieważ w tym spotkaniu nikt nie może kalkulować! W bijącym rekordy oglądalności El Clasico wezmą udział największe gwiazdy futbolu m.in. Karim Benzema, Gareth Bale i Sergio Ramos po stronie Królewskich oraz Lionel Messi, Antoine Griezmann i Gerard Piqué w barwach Barçy.W finale Pucharu Ligi Angielskiej broniący trofeum Manchester City zmierzy się z rewelacyjną w obecnej edycji rozgrywek Aston Villą. Na słynnym Wembley Stadium po stronie The Citizens kibice zobaczą skuteczne trio Kevin De Bruyne - Raheem Sterling - Sergio Agüero, które w tym sezonie zgromadziło w sumie już 49 goli i 28 asyst! Natomiast po stronie The Villans kluczową rolę może odegrać lider formacji ofensywnej Jack Grealish. Dużo będzie zależeć również od środkowego obrońcy Tyrone'a Mingsa, który jest swego rodzaju "talizmanem" drużyny z Birmingham, bo gdy jest na boisku, jej defensywa traci o wiele mniej bramek. Co ciekawe, obie ekipy należą do najbardziej utytułowanych klubów w historii Carabao Cup. Manchester City sięgał po to trofeum sześć razy, a Aston Villa zdobywała je pięciokrotnie. Kto uniesie puchar tym razem?Weekendowym hitem Serie A TIM będą Derby d'Italia, czyli starcie Juventusu FC z Interem Mediolan. Juve jest liderem tabeli, a mediolańczycy są jednym z głównych kandydatów do zdetronizowania broniących mistrzostwa Włoch turyńczyków. Na Allianz Stadium bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja świetnych ofensywnych duetów - Cristiano Ronaldo i Paulo Dybali w zespole gospodarzy z Romelu Lukaku oraz Lautaro Martínezem w ekipie gości. Dwójkę z Mediolanu spróbuje powstrzymać, który w tym sezonie już wiele razy ratował dla Starej Damy cenne punkty.Ciekawie powinno być także na Stadio San Paolo, gdzie SSC Napoli podejmie Torino FC. W barwach gospodarzy będzie można zobaczyć, którzy mieli udział przy 15 golach strzelonych w tym sezonie przez swoją drużynę. Ten drugi zaliczył piękną asystę we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów UEFA z FC Barceloną zremisowanym przez Azzurrich 1:1. Natomiast goście spróbują przełamać serię dziewięciu meczów bez zwycięstwa z rywalem z Neapolu. Czy Andrea Belotti i spółka tym razem sprawią niespodziankę?W hicie 24. kolejki Bundesligi Bayern Monachium zmierzy się na wyjeździe z TSG 1899 Hoffenheim. Dla Bawarczyków to okazja do rewanżu za jesienne starcie na Allianz Arena, kiedy niespodziewanie przegrali z Hoffenheim 1:2. Jeśli chcą mieć pewność, że utrzymają pierwsze miejsce w tabeli, to muszą ten mecz wygrać. Tym razem liderem ofensywy monachijczyków będzie Serge Gnabry, który w trzech ostatnich występach zaliczył aż pięć trafień i trzy asysty. Z kolei gospodarze chcą wyrównać rachunki za niedawne spotkanie Pucharu Niemiec, w którym ulegli Bayernowi 3:4. Oba wspomniane mecze trzymały w napięciu do samego końca. Czy tym razem będzie podobnie?Sporych emocji można spodziewać się także po konfrontacji Borussii Dortmundz SC Freiburg. Ekipa BVB nie przegrała ligowego meczu u siebie od prawie roku, a w pięciu ostatnich strzeliła swoim rywalom w sumie aż 22 gole. Spora w tym zasługa fantastycznego Erlinga Hålanda, który mimo, że gra w Bundeslidze dopiero od stycznia, to zdobył już dziewięć bramek. Jak młody Norweg wypadnie na tle spisującej się w kratkę defensywy Freiburga?Plan transmisji:Piątek (28 lutego):• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 21:00- magazyn (Eleven Sports 1)Sobota (29 lutego):• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 13:25 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Mitrut• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sporst 3)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapica• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Urbanstudio: Mikołaj Kruk, Paweł Kapusta, Tomasz Urban• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 15:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 18:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 17:30)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkulastudio: Mikołaj Kruk, Paweł Kapusta, Tomasz Urban• 20:40 Serie A TIM:(studio od 20:25)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Antoni Partum, Dominik Mucha• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Mitrut, Kuba Ostrowski• 22:50- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Marcin GazdaNiedziela (1 marca):• 11:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Kuba Ostrowski• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 13:25 Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Urban• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapica• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Mitrut, Mikołaj Kruk• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Piotr Czachowski• 17:25 Finał Carabao Cup:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz z Wembley Stadium: Marcin Grzywacz, Tomasz Zielińskistudio: Marcin Gazda, Michał Zachodny, Jarosław Koliński• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapica• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Tomasz Urban• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Mitrut• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz z Estadio Santiago Bernabéu: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio w Madrycie: Mateusz Majak, Łukasz Wiśniowski, Maciej Krukstudio w Warszawie: Marcin Gazda, Paweł Wilkowicz, Piotr Urban• 22:50- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Marcin GazdaPoniedziałek (2 marca):• 20:00 The Emirates FA Cup: zapowiedź 5. rundy (Eleven Sports 2)komentarz: Michał Mitrut• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 The Emirates FA Cup:(ELeven Sports 2)komentarz: Michał Mitrut, Filip Kapica