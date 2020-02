Rusza nowy sezon reality-show "Ślub od pierwszego wejrzenia" w TVN7

Łukasz Szewczyk

Nowa pora emisji i nowa antena. Telewizja TVN7 rozpoczyna emisję czwartego sezonu programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Jego bohaterami są osoby, które do tej pory nie znalazły drugiej połówki, ale marzą o wielkiej miłości.

Samotność, nieudane związki i burzliwe rozstania. Co zrobić, gdy intuicja zawodzi w wyborze tej jedynej osoby? Czy warto zaufać nauce i oddać swój los w ręce fachowców? Uczestnicy nowego programu zdecydowali się na ten krok. Idealnego partnera lub partnerki będą dla nich szukać eksperci.Ale jest jeden warunek - swoich wybranków będą mogli poznać dopiero na ślubnym kobiercu.o przeanalizowaniu tysięcy zgłoszeń, setkach rozmów oraz badań psychologowie Magdalena Chorzewska i Piotr Mosak, a także profesor Bogusław Pawłowski dobrali trzy pary ludzi, którzy pasują do siebie nie tylko charakterologicznie, ale także fizycznie. Przed kandydatami bardzo trudne wyzwanie - nie znają się, a formalnie już będą rodziną! Jak sobie z tym poradzą? Dadzą sobie szansę na miłość? Podejmą wyzwanie, a może wygra strach i niepewność? Czy pokonają swoje lęki i wszyscy staną przed urzędnikiem stanu cywilnego?W sens eksperymentu nie wątpi nikt, kto śledzi losy jednej z par z poprzednich edycji. Anita i Adrian nie tylko nadal tworzą szczęśliwy i trwały związek, ale także doczekali się potomka! Gdyby nie "Ślub od pierwszego wejrzenia", nigdy nie mieliby szansy, by się poznać. Kolejna para, która po eksperymencie powiedziała sobie tak, to Paulina i Krzysztof. Ich wspólna historia od początku była burzliwa, jednak są idealnym dowodem na to, że pomimo pierwszego, negatywnego wrażenia, warto dać sobie szansę. Bo nie zawsze ta osoba, której powierzchownie chcemy, jest tą,której potrzebujemy.