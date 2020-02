"Królowe życia" powracają do TTV z ósmym sezonem

Łukasz Szewczyk

Dagmara, Rafał, Gabriel, Iza, Kasia - każde z nich ma własny sposób na królewskie życie i realizację swojego snu o sukcesie. Wiosną na antenie TTV nie zabraknie uwielbianych przez miliony "Królowych życia".

W nowym sezonie Dagmara kontynuuje swoją walkę o powrót do zdrowia. Wypadek samochodowy odwrócił jej życie do góry nogami. Los ewidentnie dał jej drugą szansę, której nie może zmarnować. W takich sytuacjach królowa życia zakłada rękawice, trzyma gardę i walczy o sukces. Przed nią kolejne operacje! Tym bardziej, że jej dwie sprawne nogi przydadzą się również Edzi, która nie może się już doczekać swojego dziecka.Iza to królowa, która wie, czego chce od życia. Niedawno stanęła ze swoim ukochanym na ślubnym kobiercu. Jak będzie wyglądało ich życie małżeńskie? Nuda na pewno im nie grozi!Z kolei Rafał i Gabriel niedawno postanowili zrobić sobie przerwę. Ostatecznie jednak uczucie wygrało i zrozumieli, że nie mogą bez siebie żyć. Teraz muszą dojrzeć, bo wiedzą, że trwałego związku nie można zbudować tylko na uczuciu. Jak potoczą się ich dalsze losy?