"Berek", "Trzy kroki do siebie", "Wyścig", "Nie wysiadaj" - filmowy weekend premium TV

Najbliższy weekend na antenach kanałów premium (Canal+, HBO, Cinemax) upłynie przy takich premierach, jak m.in.: "Berek", "Trzy kroki do siebie", "Wyścig", "Nie wysiadaj"

Canal+

HBO

Cinemax

W piątek na antenie Canal+(28 lutego). Przełom lat 70. i 80. XX wieku. Jamajczyk Dennis Campbell (Aml Ameen), nazywany przez znajomych D, jako dziecko doświadczył straszliwej tragedii. Na własne oczy widział zabójstwo swojego ukochanego starszego brata, Jerry'ego Dreada (Everaldo Creary), który był dla niego autorytetem. Trafia pod opiekę dwóch osób: Kingstona Dona oraz Kinga Foxa (Sheldon Shepherd), producenta muzycznego. Mimo upływu lat D nie jest w stanie pogodzić się ze stratą. Położyła się ona cieniem na dorosłym życiu mężczyzny. Tymczasem jego mentorzy postanawiają wciągnąć podopiecznego w swoją nielegalną działalność. Zlecają mu dostarczenie narkotyków znajomemu w Londynie. Campbell zgadza się to zrobić, jednak planuje potem nigdy więcej nie łamać prawa. Dociera do stolicy Anglii i wówczas spotyka mordercę swojego brata. Jest rozdarty. Chciałby dokonać zemsty na znienawidzonym człowieku, ale z drugiej strony ma zadanie do wykonania. Pierwszy film w reżyserii Idrisa Elby. Fabuła na podstawie powieści autorstwa Victora Headleya o tym samym tytule.W sobotę premiera filmu(29 lutego). Stella Grant jest typową nastolatką, która za chwilę kończy siedemnaście lat. Ciężko ją oderwać od laptopa oraz najbliższych znajomych. Jednak jej czas na spotkania z przyjaciółmi jest bardzo ograniczony, ponieważ większą jego część spędza w szpitalu z powodu mukowiscydozy. Dziewczyna żyje dzięki surowym zasadom oraz samokontroli. Zostają one poddane wielkiej próbie, gdy Stella spotyka w szpitalu Willa Newmana, pacjenta z taką samą chorobą jak ona. Stają się towarzyszami wspólnej niedoli, która emocjonalnie zbliża, jednocześnie fizycznie oddalając ich od siebie. Aby nie pogorszyć swojej sytuacji zdrowotnej, para musi zachowywać dystans trzech kroków od siebie. Tylko jak mają to zrobić, kiedy uczucie wymyka się spod kontroli?W sobotę na antenie HBO(29 lutego). Maks (Jason Bateman) i Annie (Rachel McAdams) są małżeństwem, które raz w tygodniu umawia się z innymi parami na wspólne gry i zabawy. Podczas jednego z wieczorów charyzmatyczny brat Maksa, Brooks (Kyle Chandler), postanawia podgrzać odrobinę atmosferę i zaprasza znajomych do rozwiązania sprawy tajemniczego morderstwa. Sytuacja jednak szybko zaczyna wymykać się spod kontroli... Pełne emocji i wyśmienitego humoru kino akcji o grze, w której nie obowiązują żadne reguły.Niedzielną Megapremierą będzie film(1 marca). Piątka lubiących rywalizację przyjaciół spotyka się co roku, aby przez miesiąc grać w grę, w której wszystkie chwyty są dozwolone. Robią to od pierwszej klasy szkoły podstawowej - ryzykując głową, pracą i związkami. Tym razem zabawa zbiega się w czasie z weselem jednego z niepokonanych graczy. Pozostali wierzą, że powinno go to w końcu uczynić łatwiejszym celem. On jednak wie na co się zanosi... i jest przygotowany. Oparta na faktach szalona komedia w reżyserii Jeffa Tomsica. W role głównych bohaterów z powodzeniem wcielają się Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis, dwukrotnie nagrodzony Złotym Globem Jon Hamm oraz nominowany do dwóch Oscarów Jeremy Renner.Sobotnią premierą Cinemax2 będzie film(29 lutego). Felix (Niels Willaerts) jest młodym kolarzem, który ma w sobie ducha zwycięzcy. Jego problemem jest jednak ojciec - niespełniony sportowiec - który cały czas żąda od niego przekraczania kolejnych granic. Po jednej z licznych kłótni Felix postanawia samodzielnie zawalczyć o swoją przyszłość, ale szybko musi zmierzyć się z licznymi dylematami. Czy jest w stanie poświęcić wszystko - w tym swoje zdrowie - aby udowodnić sobie i innym, że może być najlepszy? Dramat pokazuje losy młodego sportowca muszącego podjąć decyzje, które zaważą na całym jego życiu. Twórca z wyczuciem kreśli postać głównego bohatera i oddaje jego sportowe dylematy.Niedzielną premierą kanału Cinemax będzie film(1 marca). Berlin. Karl Brendt (Wotan Wilke Möhring) jest odnoszącym sukcesy deweloperem, który pewnego ranka chce podrzucić dzieci do szkoły. Kiedy uruchamia samochód, niespodziewanie dzwoni do niego telefon. Tajemniczy rozmówca informuje go, że pod jego siedzeniem jest bomba, która wybuchnie, jeśli on lub dzieci spróbują się wydostać. Mężczyzna żąda ogromnych pieniędzy, a sytuacja robi się bardzo napięta.Natomiast w Cinemax2(1 marca). Tytułowa Irina (Martina Apostolova) traci pracę kelnerki, a tego samego dnia jej mąż ulega poważnemu wypadkowi. Obrażenia są na tyle ciężkie, że mężczyzna staje się kaleką i nie jest już w stanie zarabiać na rodzinę. Aby zapewnić byt swoim bliskim, Irina decyduje się na desperacki krok i postanawia zostać surogatką. Szybko jednak zdaje sobie sprawę, że trudno jest oddać dziecko, które przez długie miesiące dojrzewało w jej łonie.Wciągająca bez reszty historia kobiety, która dzięki ciąży odkrywa świat na nowo