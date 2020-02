El Clasico, pojedynek lidera z wiceliderem w Ekstraklasie, boks - weekend Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

Sportowym wydarzeniem weekendu na Platformie Canal+ będzie pojedynek gigantów. W najbliższy weekend oczy całego świata skierują się ku Santiago Bernabeu, gdzie Real Madryt podejmie FC Barcelonę. To jednak nie wszystko.

Na El Clasico czeka cały świat, starcie Realu z Barceloną to piłkarskie święto - nawet, jeśli obie drużyny nie prezentują ostatnio najlepszej formy. Co prawda Barcelona przeskoczyła Real w tabeli, wygrywając w lutym wszystkie cztery ligowe spotkania - o połowę więcej niż Real - ale Quique Setien w swoim pierwszym El Clasico nie może czuć się pewnie.W drużynie gości zabraknie m.in. Jordiego Alby i Luisa Suareza, ale w świetnej dyspozycji jest Leo Messi, który w ostatnim ligowym meczu z Eibarem strzelił cztery bramki. Zinedine Zidane również ma problem z kontuzjami wśród zawodników, w klasyku nie zagrają m.in. Eden Hazard czy Marco Asensio. Francuz może liczyć na Karima Benzeme, który pomimo ostatniego słabego występu w Lidze Mistrzów, potrafi strzelać w El Clasico - we wszystkich klasykach, jakie rozegrał, 9 razy pokonał bramkarza Blaugrany.Oba zespoły odpadły już z Pucharu Króla i na hiszpańskim podwórku walczą już tylko o mistrzostwo. Wygrana Barcelony w niedzielnym meczu pozwoli odskoczyć Realowi na 5 punktów, jeśli zwyciężą Królewscy - wrócą na pozycję lidera tabeli. W grudniowym starciu "Blaugrany" z "Los Blancos" padł bezbramkowy remis, ale na półwyspie Iberyjskim wszyscy liczą na to, że tym razem piłkarze obu drużyn popiszą się skutecznością.Przedmeczowe studio, z murawy Estadio Santiago Bernabeu już 1 marca o godzinie 20:15. 40 minut później, mecz, z trybun, skomentują Rafał Wolski i Tomasz Ćwiąkała. Transmisja w Canal+ i Canal+ 4K.Co jeszcze? W 23. kolejce PKO BP Ekstraklasy dojdzie do starcia lidera tabeli, Legii Warszawa, z wiceliderem, Cracovią. W 28. kolejce Premier League Everton podejmie, walczący o prawo gry w Lidze Mistrzów, Manchester United. Z kolei w 24 kolejce Bundesligi szansę na rehabilitację po wstydliwej porażce 0:5 z FC Koeln będzie miała Hertha Berlin. Zespół Krzysztofa Piątka zmierzy się na wyjeździe z Fortuną Duesseldorf.Piątek (28 lutego):• 17:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Filip Surma, Wojciech Jagoda• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport / Canal+ 4K)prowadzący: Cezary Olbrychtgość: Tomasz Wieszczycki• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport / Canal+ 4K)komentarz: Marcin Rosłoń, Radosław Majdan• 20:25 Bundesliga:(Canal+)komentarz: Robert Skrzyński, Tomasz Ćwiąkała• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Domagała, Rafał Nahorny• 20:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Rafał Wolski, Leszek OrłowskiSobota (29 lutego):• 04:30 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Wojciech Michałowicz, Hubert Radke• 12:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Piotr Glamowski, Tomasz Lipiński• 13:00 - 21.00(Canal+ Sport 2)prowadzący: Filip Surma; gość: Radosław Majewski• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Rudzki, Rafał Nahorny• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Żelisław Żyżyński, Kazimierz Węgrzyn• 15:55 Premier League: West Ham United - Southampton (Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Rudzki, Marcin Rosłoń• 15:55 Ligi Mistrzów EHF:(Canal+)komentarz: Krzysztof Bandych, Tomasz Rosiński• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Grzegorz Mielcarski• 17:30 Ligi Mistrzów EHF:(Canal+)komentarz: Piotr Karpiński, Michał Matysik• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Gutka• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport / Canal+ 4K)komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Wieszczycki• 19:55 Ligi Mistrzów EHF:(nSport+)komentarz: Szymon Ratajczak, Tomasz Rosiński• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Rafał Dębiński; gość: Andrzej Juskowiak• 23:00 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Michał Łopaciński, Waldemar KijanowskiNiedziela (1 marca):• 02:30 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Wojciech Michałowicz, Radosław Hyży• 03:00 Boks:(Canal+ Sport)komentarz: Edward Durda, Grzegorz Proksa• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Żelisław Żyżyński, Kazimierz Węgrzyn• 14:00 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Michał Kornacki, Adam Zakrzewski• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Wojciech Jagoda• 14:55 Premier League:(Canal+)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 15:20 Bundesliga:(Canal+ Now)komentarz: Edward Durda, Grzegorz Kaczmarczyk• 16:00 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Cezary Olbrycht, Tomasz Lipiński• 16:55 Tipico Bundesliga:(nSport+)komentarz: Piotr Glamowski, Adam Zakrzewski• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ / Canal+ 4K)komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 19:30(Canal+)prowadzący: Andrzej Twarowski, Krzysztof Marciniakgoście: Maciej Murawski, Radosław Majdan• 20:15 Studio przed El Clasico (Canal+ / Canal+ 4K)prowadzący: Piotr Laboga; goście: Leszek Orłowski, Jan Urban• 20:55 LaLiga:(Canal+ / Canal+ 4K)komentarz: Rafał Wolski, Tomasz Ćwiąkała• 21:30 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Łopaciński, Kamil Chanas• 23:00 Studio po El Clasico (Canal+ / Canal+ 4K)prowadzący: Piotr Laboga; goście: Leszek Orłowski, Jan UrbanPoniedziałek (2 marca):• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Żelisław Żyżyńskigość: Kamil Kosowski