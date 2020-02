Otrucie prezesa, porwania, narkotyki w 14 sezonie serialu TVP1 "Komisarz Alex"

Łukasz Szewczyk

Telewizyjna Jedynka rozpoczyna emisję nowego sezonu kryminalnego serialu "Komisarz Alex"

W nowym sezonie Górski pod fałszywym nazwiskiem trafi do luksusowej kliniki medycznej zapewniającej pełne spektrum leczenia o każdej porze dnia i nocy. Uda mu się nawet przemycić Aleksa. Podejrzewa, że nocą może dojść tam do dużej transakcji narkotykowej.Widzowie serialu będą uczestniczyć m.in. w śledztwie w sprawie otrucia cyjankiem prezesa fabryki czekoladek i śmierci bibliotekarki zajmującej się XVII-wiecznym księgozbiorem, należącym wcześniej do Zakonu Bonifratrów. Akcja jednego z odcinków rozgrywa się wokół namiętności, która zawładnęła kilkorgiem ludzi, a jedna z osób sięgnęła nawet po nóż. Emocjonująco zapowiada się sprawa porwania niewidomej dziewczyny, z którą dzień wcześniej Gutek spotkał się na kolacji. Czy uda się odnaleźć ją żywą?W nowej serii u boku Aleksa i jego opiekunów w gościnnych epizodach zobaczymy wiele serialowych gwiazd, m. in.: Natalię Rybicką, Agnieszkę Sienkiewicz, Laurę Breszkę, Patrycję Soliman, Marię Mamonę, Jerzego Schejbala, Kamila Kulę, Radosława Krzyżowskiego, Aleksandra Mikołajczaka i Marka Lewandowskiego.