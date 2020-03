"Kto to kupi?" w TTV

Łukasz Szewczyk

Ten program daje zwykłym ludziom możliwość zaprezentowania i sprzedaży swoich innowacyjnych, często szalonych produktów. O tym, czy wykorzystają tę szansę, zdecyduje publiczność zgromadzona w studio oraz inwestorzy zasiadający w jury.

Zgodnie z regułami programu, uczestnicy mają tylko 90 sekund na zademonstrowanie swojego produktu. Jeśli w tym czasie uda im się nakłonić do zakupu przynajmniej jedną osobę zasiadającą na widowni, przejdą do drugiego etapu. To właśnie tam będę mieli szansę na przekonanie do swojego pomysłu różnych inwestorów. Kto okaże się lepszym sprzedawcą oraz innowatorem i wyjdzie ze studia bogatszy?Prowadzącymi program są Jan Pirowski, dziennikarz i prowadzący popularno-naukową serię "DeFacto" oraz Krzysztof Ufnal, znany widzom z programu "Gogglebox. Przed telewizorem".