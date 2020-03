Śmierć, ciąża, hazard, sekrety i nowa miłość. Szósty sezon "W rytmie serca" w Polsacie

Łukasz Szewczyk

Telewizja Polsat rozpoczyna emisję nowego, szóstego sezonu serialu "W rytmie serca". Kolejną serię otwierają dramatyczne wydarzenia, a życie mieszkańców Kazimierza Dolnego zostaje wywrócone do góry nogami.

Kiedy wydaje się, że Agnieszka po ciężkiej operacji i zagrożonej ciąży może swobodnie cieszyć się wychowywaniem Laury, dzieje się coś, czego nikt się nie spodziewał. Niespodziewany telefon z informacją o jej śmierci pogrąża bliskich Żmudy w głębokiej żałobie. Jak ze stratą siostry będzie sobie radził Adam? Czy Robert podejmie się roli samotnego ojca? Jak na wieść o odejściu matki zareaguje jej nastoletni syn? To będzie dla nich ciężki czas...Niespodziewanie do Kazimierza Dolnego wraca Weronika. Kobieta wciąż stara się zrobić wszystko, by udowodnić winę byłemu kochankowi i postawić go przed sądem. Prokurator Siedlecki nie zamierza się łatwo poddać i robi wszystko, aby skutecznie zataić swoje machlojki. Nie zamierza spuszczać Nowackiej z oczu i chce kontrolować jej działania. Na przekór Werze przeprowadza się do Kazimierza i depcze jej po piętach. Do czego będzie zdolny, żeby uratować własną skórę i zachować posadę?O spokoju mogą także zapomnieć posterunkowy Szarek i jego Ewa. Sielanka po ślubie nie twa długo. Rutynowe badanie w szpitalu burzy poukładane życie i wprawia recepcjonistkę w przerażenie. Dodatkowo nie ma komu zwierzyć się z problemów, ponieważ nie chce nimi obarczać swojej najlepszej przyjaciółki Marii.Marysia, choć w końcu szczęśliwie wyszła za mąż za Adama, musi mierzyć się z sekretami przeszłości. Choć początkowo nie chce uwierzyć w wyznanie nieznajomego mężczyzny, że są rodzeństwem, wracają do niej mgliste wspomnienia z dzieciństwa. Gdy jest już bliska odkrycia prawdy o biologicznych rodzicach, jej brat Karol Horosiewicz wpada w poważne tarapaty...To nie koniec niespodzianek. W mieście pojawia się niezwykle atrakcyjna kobieta, która cieszy się wielkim zainteresowaniem panów. Okazuje się jednak, że Karolina jest nie tylko piękna, ale i bardzo niebezpieczna, bo to właśnie ona odpowiada za nielegalne kasyno, które działa pod Kazimierzem...