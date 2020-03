"19+" i "Szkoła" wiosną w TVN7. Co w nowych sezonach?

Łukasz Szewczyk

Telewizja TVN7 rozpoczęła emisję nowych sezonów serialowych produkcji dla młodych widzów.

W 12 sezonie serialu(poniedziałek - piątek, godz. 18.00) bohaterowie borykają się z wyzwaniami okresu dojrzewania, przeżywają wzloty i upadki, problemy z rodzicami, używkami, rówieśnikami. Licealistka zaczyna nagrywać filmiki promujące zdrowy styl życia. Jej koleżanka z klasy jest zazdrosna o popularność uczennicy i zaczyna ją hejtować. Namawia też do tego swoich kolegów i sytuacja wymyka się spod kontroli. Szkalowana dziewczyna nie radzi sobie z nagonką.Ósmoklasistka odkrywa, że jej tata spędził noc z jedną z maturzystek. Uczennica boi się, że jej rodzice się rozwiodą i postanawia ośmieszyć kochankę ojca w Internecie. Chce w ten sposób zmusić dziewczynę do zerwania relacji. Nie cofnie się przed niczym, aby ocalić swoją rodzinę. Prawda wychodzi na jawi w sprawę włącza się dyrektor szkoły.Tymczasem szkolne drużyny siatkarek oraz cheerleaderek odnoszą coraz większe sukcesy, a w najbliższym czasie czekają je kolejne zawody. Dziewczyny z obu zespołów chcą jak najwięcej trenować i muszą współpracować. Jednak siatkarki uważają, że są ważniejsze. Między uczennicami rozpoczyna się wojna. Nastolatka jest gnębiona przez dziewczynę swojego brata. Złośliwości nie mają końca, a chłopak nigdy nie staje w obronie rodziny. Nękana dziewczyna prosi o pomoc przyjaciela, który wpada na pewien pomysł.Płaci koledze, by poderwał agresorkę i rozbił jej związek. Niestety, dochodzi do zabawnej pomyłki...Z kolei w 7 sezonie serialu(poniedziałek - czwartek, godz. 19.00) każdego dnia mierzą się z tym, co przynosi los. W życiu Arka i Lucy nie zabraknie dramatycznych chwil. Po tym, jak chłopak dowiedział się, że jest bezpłodny, zdenerwowany wsiadł do samochodu i stracił panowanie nad kierownicą. W szpitalu, do którego trafił, lekarze walczą o jego życie. Dla Lucy świat na chwilę zatrzymał się, dziewczyna jest przerażona,że jej ukochany umrze. W tych ciężkich chwilach para może liczyć na przyjaciół. Na oddziale próbują podnieść dziewczynę na duchu.Tymczasem w życiu Sary pojawi się szansa na miłość. W Scarface były właściciel pubu będzie walczyło uczucie dziewczyny, jednak tajemnica, którą skrywa, może stanąć na przeszkodzie tej relacji. Czy oboje dadzą sobie szansę na szczęście?Pasja Krzyśka do muzyki rozwija się, a jego zespół dostanie szansę na współpracę z producentem muzycznym. Niestety, okaże się, że mężczyzna nie ma zamiaru pomagać młodym. W oko wpadła muMonika i to z jej powodu zainteresował się grupą. Jak ta sytuacja wpłynie na związek Moniki i Krzyśka?