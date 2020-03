Przeciwności losu, zdrady, walka o spadek w nowych odcinkach telenoweli TVP1 "Klan"

Łukasz Szewczyk

Jaka będzie wiosna w "Klanie"?

W premierowych odcinkach "Klanu" Jacek Borecki (Tomasz Bednarek), po pokonaniu wielu przeciwności losu, poślubi w końcu swoją narzeczoną Paulinę (Natalia Rewieńska). Jerzy Chojnicki (Andrzej Grabarczyk) - ku wielkiemu zmartwieniu Elżbiety (Barbara Bursztynowicz) - wyląduje w szpitalu z poważną kontuzją kolana. Okaże się, że za jakiś czas będzie potrzebował endoprotezy. Paweł Lubicz (Tomasz Stockinger) wyjedzie do kliniki w Szwajcarii, by wziąć udział w eksperymentalnym programie leczenia białaczki. Miłosz Kazuń (Konrad Darocha) padnie ofiarą podłego oskarżenia o zdradę małżeńską.Czy Bożenka (Agnieszka Kaczorowska), jego druga połowa, uwierzy w insynuacje telewizyjnej dziennikarki Marty Orłowskiej (Edyta Herbuś)? I co tak naprawdę wydarzy się między młodym Kazuniem a początkującą gwiazdką Weroniką (Weronika Walenciak) w Mediolanie? Dość powiedzieć, że Bolek (Krzysztof Janczar) zdecyduje się przeprowadzić męską rozmowę z dorosłym synem na temat wierności i zdrad. Wszak ma przecież na tym polu bogate doświadczenia.Z kolei między Borysem Ostrowskim (Bartosz Waga) a jego macochą Emilią (Kinga Krasuska) dojdzie do walki o spadek po Macieju (Mariusz Daszczyński). Marek Szandota (Marcin Kaleta), nowy partner Czesi Kot-Kurzawskiej (Anna Powierza), pokaże swoją prawdziwą twarz. Twarz despoty i furiata... To tylko namiastka tego, co tej wiosny czeka wiernych fanów sagi rodu Lubiczów.