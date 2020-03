Zdrady, kłamstwa, nienawiść w 17 sezonie serii "Ukryta prawda" w TVN

Łukasz Szewczyk

"Ukryta prawda" to historie, które napisało życie, losy ludzi obok nas. W każdym odcinku czeka nas pełna napięcia opowieść, raz zabawna, a raz z dramatycznym finałem. Zdrady, kłamstwa, nienawiść i niespodziewane rozstrzygnięcia - to wszystko zobaczymy w wiosennym sezonie.

W jednym z odcinków poznamy Łucję, świecką misjonarkę pracującą w Afryce. Po dziesięciu latach dziewczyna wraca do Polski na ślub młodszej siostry. Nie jest ona jednak zadowolona z wyboru Malwiny. Krzysztof to rozwodnik z dzieckiem, który nie pasuje do 26-latki. Siostra Łucji bardziej wpatrzona jest w 9-letnią Oliwię niż w przyszłego męża. Dodatkowo często kłóci się z matką dziewczynki o metody jej wychowania. Łucja, pomagając w przygotowaniach do wesela, próbuje jednocześnie pogodzić Malwinę z ich matką, z którą od jakiegoś czasu jest skonfliktowana...Wśród bohaterów znajdzie się też Iwona, która prowadzi z Niną salon fryzjerski. Spółdzielnia zawiadamia je, że zalegają z czynszem. Kiedy problem powraca, wspólniczka przyznaje, że wzięła pieniądze, aby opłacić leczenie dziecka. Chłopak Iwony uważa, że powinna rozwiązać spółkę. Kobieta decyduje się prosić rodziców o pożyczenie pieniędzy na wykupienie udziałów Niny. Niedługo potem Adam wraca przerażony z zagranicy. Wyznaje, że nie sprowadza aut, ale sterydy. Niestety, stracił cały towar i nie ma pieniędzy dla gangu. Chłopak boi się zawiadomić policję. Proponuje Iwonie wyjazd z kraju. Kiedy już wszystko jest gotowe, zamaskowani mężczyźni wpadają do ich mieszkania. Kobiecie udaje się uciec, ale jej partner zostaje uprowadzony...Wiosną poznamy też historię Marka, który kończy właśnie 40 lat. Przyjaciele zastanawiają się nad prezentem dla niego, sugerując weekendowy wypad do Warszawy. Żona mężczyzny nie chce zgodzić się na taką ekstrawagancję. Uważa, że czterdzieste urodziny to nie wieczór kawalerski. Wyjazd dochodzi jednak do skutku. Bartek, główny pomysłodawca, proponuje spędzenie nocy w klubie ze striptizem. Na miejscu przyjaciele ustalają, że idą na całość, a wszystko zostanie między nimi. Marek stara się nie ulegać pokusom w obawie o reakcję żony. Wszystko komplikuje się, gdy jeden z mężczyzn dostaje zapaści pod wpływem narkotyków...