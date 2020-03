Konflikty i walka o władzę w premierowych odcinkach "Korony Królów" TVP1

Łukasz Szewczyk

W nadchodzących odcinkach "Korony Królów" będą narastać konflikty. Walka o władzę nad Wielkim Księstwem Litewskim pomiędzy Jagiełłą i Skirgiełłą, a Witoldem i Zakonem Krzyżackim przybierze na sile.

Witold nie zamierza odpuszczać planów podboju Litwy i próbuje wcielić w życie swój podstępny plan. Wiedziony chęcią zemsty na Jagielle zrobi wszystko, aby sprzymierzyć sięz Krzyżakami. Ci zaś swoimi przebiegłymi działaniami dążą do wojny. Jagiełło staniew obliczu trudnej decyzji. Walczyć przeciw swoim czy odejść? Podczas nieobecnościna Wawelu rządy sprawuje Jadwiga, która pozna Mateusza z Krakowa i będzie chciała jak najszybciej reaktywować uniwersytet.Między bohaterami jak zwykle wybuchają gorące emocje. Rodzące się uczucia przeplatają się z zazdrością, pożądaniem i odrzuceniem. Dymitr z Goraja zakocha się od pierwszego wejrzenia. Eufemia obdarzy względami innego mężczyznę.Spór dwóch mężczyzn o Margit będzie miał tragiczne skutki. Mścichna przygotowuje się do ślubu. Jadwiga zaś cierpi z powodu braku potomka i przysłuchuje się kobiecym radom Eufemii.Elżbieta Pilecka znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie, a Jagiełło będzie próbował ją uratować. Jadwiga postara się zręcznie podsunąć Jagielle kandydata na męża dla Pileckiej.Ciężko raniona Ragana będzie walczyła o życie. Skirgiełło zrobi wszystko, by ją ratować. Ta radzi mu, by był silny i nie przestawał wierzyć w brata.W cyklu(w piątki o godz. 18.30) prowadzący Wojciech Żołądkowicz jak zawsze przeniesie nas w tajemniczy i odległy świat średniowiecza, wyjaśniając kolejne fascynujące zagadnienia tych czasów. Widzowie będą mogli poznać miejskie zwyczaje i detale codziennego życia w wiekach średnich. Jak spędzali dzień bogaci mieszczanie? Jak wyglądały chaty, kamienice, karczmy, komnaty, zamki? Jakie były wygody i nowoczesne rozwiązania, a co sprawiało problemy? Jakie profesje wykonywano? Jak traktowano katów i grabarzy, i dlaczego od rzeźników trzymano się z daleka? Prowadzący opowie także o pracy w domu: jaki był podział ról w domach i czy kobiety, podobnie jak mężczyźni, pracowały zawodowo?Wydaje się, że król ma zawsze najlepiej. Czy tak było też w średniowieczu? Widzowie dowiedzą się, jakie luksusy przysługiwały monarsze i czego mu nie było wolno, oraz... czego się bał. Wojciech Żołądkowicz postara się także odpowiedzieć na pytania, skąd czerpiemy wiedzę o średniowiecznym świecie i czy ówczesne relacje są pełne oraz wiarygodne. Prowadzący przedstawi w skrócie historię polskich kronikarzy, a także zapozna widzów z zagranicznymi źródłami wiedzy.