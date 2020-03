"Milionerzy" wiosną wracają do TVN

Łukasz Szewczyk

Hubert Urbański i 12 pytań do miliona. Po zimowej przerwie na antenę TVN wracają "Milionerzy".

Który ssak się nie spoci? Czy ryś polski to gołąb? Jakie są różańcowe tajemnice chwalebne? Ile to jest 1111 razy 1111, jeśli 1 razy 1 to 1, a 11 razy 11 to 121? Te pytania potrafią wywołać uśmiech, ekscytację lub zjeżyć włos na głowie! Kiedy zasiada się z Hubertem Urbańskim oko w oko, zaczyna się prawdziwa gra. Choć nic nie jest pewne i los odmienia się niespodziewanie, gwarantowane są emocje, dobra zabawa, humor prowadzącego.O tym, że warto dać szansę szczęściu, przekonała się już trójka zwycięzców. Krzysztof Wójcik, Maria Romanek i Katarzyna Kant-Wysocka wiedzą, jak to jest trzymać w rękach czek na milion złotych! Każdy z nich miał swój sposób na grę, na opanowanie emocji, oszacowanie ryzyka, skorzystanie z pomocy, zaufanie intuicji. W tej grze może wygrać każdy.