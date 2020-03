Paulina Drażba nową twarzą Red Carpet TV

Łukasz Szewczyk

Paulina Drażba, dziennikarka i prezenterka telewizyjna, od marca pracować będzie dla Red Carpet TV. Poprowadzi flagowe programy stacji i obejmie stanowisko content director.

- mówi dziennikarka i prezenterka.Transfer Pauliny Drażby do Red Carpet TV to początek zmian w stacji, która solidnie przygotowała się do wiosennej ramówki 2020. Jako jedyna telewizja pokazuje na żywo relacje z najważniejszych premier filmowych i wydarzeń kulturalnych. Od stycznia na antenie Red Carpet TV można zobaczyć wiele nowości, m.in. program biograficzny "Niebezpieczne związki" (o związkach gwiazd showbiznesu, "Filmografia" (program filmowy), "10 najlepszych" (aktualny ranking tego co najważniejsze aktualnie w showbiznesie).Paulina Drażba związana jest z mediami od 2002 roku, zaczynała jako 17-latka w suwalskim Radiu 5. Po przyjeździe do Warszawy wygrała casting na prezenterkę iTV, tam prowadziła programy młodzieżowe, muzyczne i teleturnieje. Potem pracowała w Superstacji, aż w 2006 roku trafiła do TVP. Zaczynała od Wiadomości, po roku trafiła do telewizyjnej Dwójki, gdzie przez 8 lat pracowała jako reporterka i prezenterka m.in. "Pytania na śniadanie". Od kilkunastu lat relacjonuje wydarzenia modowe i kulturalne w kraju i na świecie: Fashion Week w Moskwie, Paryżu i Londynie, odwiedza też największe festiwale filmowe: od Gdyni po Marakesz. W 2015 roku trafiła do Polsat Cafe, gdzie przez prawie 5 lat prowadziła program "Zoom na miasto".Red Carpet TV jest kanałem lifestylowym, dostarczającym widzom aktualne informacje ze świata showbiznesu, popkultury i sztuki. Ramówka kanału podzielona jest na cztery pasma tematyczne: "Red Now" (najnowsze informacje o świecie kultury i showbiznesu), "Red Pop" (materiały o gwiazdach, wywiady z aktorami i twórcami), "Red Classic" (kultowe produkcje filmowe) oraz "Red Live" (jest to pasmo transmisji na żywo z wydarzeń kulturalnych i showbiznesowych w kraju i na świecie).Kanał dociera do 12,5 milionów widzów dzięki platformom Canal++, UPC Polska, Multimedia, Vectra, Toya, Inea i WP Pilot. Kanał należy do Red Carpet Media Group sp. z o.o.