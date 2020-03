Miłosne uniesienia i nowe twarze wiosną w "Leśniczówce" TVP1

Łukasz Szewczyk

Kolejna odsłona "Leśniczówki" w TVP1. W odcinkach serialu, które zobaczymy wiosną, nie zabraknie ani miłosnych uniesień, ani momentów mrożących krew w żyłach.

Choć wiele wskazywałoby na to, że związek Magdy (Beata Fido) i Jacka (Arkadiusz Gołębiowski) to już przeszłość, może jednak nie wszystko stracone? Na rafę wpłynie także związek Kasi (Jolanta Fraszyńska) i Konrada (Sambor Czarnota). Mieszkańcy Leśniczówki będą także żyli sprawami społecznymi. Najpierw podzieli ich sprawa ośrodka młodzieżowego, który w starej szkole, należącej do nadleśnictwa, postanowi stworzyć terapeuta Wojtek (Bartłomiej Kasprzykowski). Nieco później inna poważna afera wstrząśnie społecznością Leśniczówki. A wszystko zacznie się, gdy do zespołu Konrada dołączy nowa pracownica, Aneta Dłubała (Marie Carrour). Kolejną intrygującą postacią, która pojawi się w Leśniczówce, będzie córka Tadeusza, Natalia (Gizella Bortel). Początkowo wszyscy będą przekonani, że kobieta przyjechała tylko na kilka dni. Ale okaże się, że ma ona zupełnie inne plany.To jeszcze nie koniec dziwnych wizyt w Leśniczówce. Ku ogromnemu zaskoczeniu Kasi próg jej domu znowu przekroczy... Lidia (Weronika Książkiewicz). Ale tym razem kobieta nie będzie szukać w Leśniczówce Krzysztofa (Marek Bukowski), a Maryny (Iwona Cichosz).Życie Majewskiego również nie będzie usłane różami. Kontakty ze świeżo poznanym ojcem, Teodorem (Marcin Troński) okażą się trudne. Nie tylko dlatego, że Krzysztof nie najlepiej radzi sobie z faktem, iż jego matka zdradziła Jerzego (Witold Dębicki). To nie koniec kłopotów Krzysztofa. Jego starsza córka, Pola (Agata Turkot) uzna, że nie chce iść na studia i oświadczy zaskoczonym rodzicom, że wyjeżdża do Bena (Dawid Ściupidro), do USA. Natomiast Bogdan Karcz (Henryk Talar), którego ciężko zranił własny syn (Przemysław Bluszcz), na długo pozostanie w śpiączce. Przez cały czas będzie się nim troskliwie zajmować pielęgniarka Miłka (Katarzyna Kwiatkowska).