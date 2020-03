Emocje, powroty i nowe twarze wiosną w "Barwach szczęścia" TVP2

Łukasz Szewczyk

"Barwy szczęścia" wiosną w TVP2. Co się wydarzy?

W wiosennych odcinkach "Barw szczęścia" pojawi się Maja Bohosiewicz. Jej bohaterka, celebrytka/influencerka Agnes, będzie gościem hotelu Bożeny i Bruna. Do serialu powrócą po długiej przerwie Aleksandra Popławska i Witold Sosulski, a także na stałe dołączą do obsady (po wcześniejszym epizodzie) Rafał Maślak i Joanna Opozda.Przed widzami kolejna dawka emocji. W pierwszych odcinkach marca Bruno (Lesław Żurek) popłynie w końcu do Chorwacji. Bożena (Marieta Żukowska) zostanie "słomianą wdową". Jej teściowa (Stanisława Celińska) od razu zacznie się niepokoić, zaś pełna złych przeczuć Amelia będzie czujnie synową obserwować. Gdy "przyłapie" Bożenę na rozmowie ze Stawickim, natychmiast ruszy do akcji.Trudne chwile czekają też Reginę (Kamila Kamińska), która wróci do ćwiczeń z Remkiem (Piotr Sędkowski) - choć z każdą godziną, którą spędzi przy fortepianie, będzie się coraz gorzej czuła. Tymczasem Malwina (Joanna Gleń) zorganizuje spotkanie Jabłońskich, licząc na to, że Adam (Marcin Kwaśny) porozmawia w końcu szczerze z żoną (Agnieszka Przepiórska).