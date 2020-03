Nowe twarze, ślub, mafia wiosną w "M jak miłość" TVP2

Łukasz Szewczyk

Sporo emocji wiosną w "M jak miłość".

W wiosennych odcinkach "M jak miłość" pojawią się nowe postaci - Ola Łęcka (Katarzyna Mosek) - koleżanka Piotrka, Kamila Jabłońska (Anna Gorajska) i lokalny grabarz - Leon (Dariusz Toczek). Odbędzie się ślub Izy i Marcina - na który fani czekają, a także okaże się, kto tak naprawdę jest ojcem dziecka Lilki.Marcina (Mikołaj Roznerski) znów czekają problemy, bo Kamil (Marcin Bosak) zmusi go w końcu do spotkania i zapowie, że nie podda się, póki nie odkryje, co spotkało Skalskiego. Huśtawkę emocji zaliczy też Andrzejek (Tomasz Oświeciński), gdy Marzenka (Olga Szomańska) trafi nagle do szpitala. Lisiecki wyjedzie do Legionowa, by wziąć udział w policyjnym szkoleniu, choć cały czas będzie myślami przy żonie. A gdy jego ukochana poczuje nagle skurcze, na miesiąc przed terminem, na porodówkę odwiezie ją Sonia.Bartek (Arkadiusz Smoleński) znów znajdzie się na celowniku mafii. Tymczasem Lisiecki ukryje u siebie Mirka (Mariusz Ochociński) i nie wyda chłopaka nawet, gdy jego "koledzy" przyjadą do Jonkowa. Kilka godzin później bandyci podpalą należący do Bartka warsztat. Policja od razu rozpocznie śledztwo, zaś Lisiecki kolejny raz skłamie.