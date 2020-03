Nowi bohaterowie, gorące romanse, burzliwe rozstania i ludzkie dramaty wiosną "Na Wspólnej" TVN

Łukasz Szewczyk

Wiosną 2020 roku rodzina Ziębów, ich bliscy i przyjaciele zmierzą się z tym, co przygotowało dla nich życie.

Wiosną czarne chmury zawisną nad związkiem Dagmary i Przemka. Kiedy mogłoby się wydawać, że wszystkie przeszkody mają już za sobą, nauczycielka ulegnie poważnemu wypadkowi. Natychmiast trafi do szpitala, gdzie dostępu do niej będzie pilnował Piotr - jeszcze jej mąż. Na dodatek wkrótce okaże się, że wskutek zajścia kobieta... straciła pamięć! Zapomni ostatnie kilka miesięcy swojego życia - w tym... związek ze swoim uczniem. Porzucony małżonek postanowi perfidnie wykorzystać sytuację i raz na zawsze rozdzielić kochanków. Z kolei Przemek w trudnych chwilach znajdzie pocieszenie w ramionach Moniki. Czy najbliższe tygodnie przyniosą nam smutny finał miłości Dagmary i Przemka?Trudne miesiące czekają rodzinę Dziedziców. Na Wspólną wprowadzą się nowi lokatorzy, Ukraińcy: Tania z synem oraz bratem Witalijem. Kobieta znajdzie wspólny język z życzliwym Sławkiem, który będzie dla niej nieocenionym wsparciem w traumatycznych i trudnych momentach jej życia. Połączy ich nić porozumienia, która powoli przerodzi się w zakazane uczucie, które sprawi, że relacja Renaty i Sławka zawiśnie na włosku... Po dłuższej nieobecności do Warszawy powróci także Daria. Zamieszka z Dziedzicami i rozpocznie studia. Na uczelni dziewczyna pozna Adama (w tej roli zobaczymy Marcina Rogacewicza), wykładowcę na wózku inwalidzkim. Nerwowa sytuacja w domu oraz problemy z Dominikiem sprawią, że studentka zacznie szukać wsparcia u swojego profesora. Szybko połączy ich uczucie, które stanie się solą w oku Sławka, ojca dziewczyny. Czy młoda dziewczyna znajdzie w sobie na tyle determinacji, żeby obronić swój związek z niepełnosprawnym mężczyzną?W najbliższych tygodniach życie nie oszczędzi także Weroniki i Roberta. Podczas napadu na kantor policjant przypadkowo zastrzeli młodą, nieuzbrojoną dziewczynę. Mężczyzna nie będzie radzić sobie z tą traumą. Dodatkowo sprawy nie ułatwią mu media. Prasa nagłośni aferę, wskutek czego Robert zostanie odsunięty od śledztwa. Osaczony zacznie topić smutki w alkoholu. W tej sytuacji jego była żona Olga zagrozi, że odbierze mu synka, a Weronika, na której partner zacznie odreagowywać swoje stresy, wyrzuci go z domu. Na dodatek bliscy komisarza i on sam znajdą się na celowniku grupy przestępczej odpowiedzialnej za napad na kantor... A ci nie spoczną, póki nie zemszczą się za śmierć dziewczyny. Zrobi się naprawdę niebezpiecznie! Czy tkwiący w szponach dawnego nałogu policjant da radę ochronić siebie i bliskich?Kłopoty nie ominą także Bergów! Tym razem spokój Joanny i Bogdana zmącą problemy z najmłodszą pociechą - Frankiem. Nastolatek zacznie zaniedbywać szkołę na rzecz gier on-line. Z tego powodu między chłopakiem a rodzicami dojdzie do wielu konfliktów. Nie pomogą nawet informacje o spektakularnych sukcesach Franka - zostanie przyjęty do amerykańskiej drużyny. Zaognioną sytuację postara się załagodzić nowa sąsiadka Bergów - młoda wiolonczelistka Sara (w tej roli Marta Bryła). Jaką rolę w życiu Joanny i Bogdana odegra dziewczyna?Kiedy jej młodszy brat będzie walczył o marzenia, Kasia stanie przed możliwością wyjazdu za ocean. Zakochany w niej Fabian zaproponuje, by mu towarzyszyła. Ona z kolei zacznie sobie uświadamiać, że jej przyjaźń z Brunem przeradza się w coś więcej. Co podpowie jej serce? Którego chłopaka wybierze? Tymczasem Bruno zdecyduje się pracować dla Jonasza i jako party worker w niekonwencjonalny sposób będzie starał się pomagać tym, którzy - tak jak kiedyś on - znaleźli się w szponach nałogu. Wkrótce pozna Miłkę - narkomankę i dilerkę! Postanowi za wszelką cenę ją ratować. Czy jego misja uwieńczona zostanie sukcesem? A może ponownie wpakuje się w tarapaty? Niespodziewanie do Warszawy z trasy koncertowej powróci Sandra. Przyjaciele zdziwią się, że nie towarzyszy jej Michel, ale nowy partner muzyczny - Patryk. Pytana o męża dziewczyna będzie bardzo tajemnicza i zdawkowa... Co się dzieje z Michelem? Wkrótce Bruno odkryje, że Miłka i Sandra mają wspólnego znajomego.Z kolei Danuta po raz kolejny pokaże swoje waleczne oblicze. Wraz ze swoimi uczniami zaangażuje się w akcję ratowania kilkudziesięciu zdrowych drzew, które deweloper zdecyduje się wyciąć dla potrzeb budowy podziemnego parkingu. Po jednym z dramatycznych wydarzeń do sprawy włączy się również Igor, który odkryje, że doszło do machlojek na szczeblu urzędowym! Do czego doprowadzi go dziennikarskie śledztwo? Jaką cenę zapłacą Danuta i jej uczniowie za bronienie swoich ideałów?