Nowy serial "Kod genetyczny" już w TVN

Łukasz Szewczyk

Historia zakazanej namiętności, która nigdy nie powinna była wybuchnąć. Ojciec i syn, wplątani w walkę o jedną kobietę, tracą kontrolę nad swoim życiem. Miłość, nienawiść, zdrada - to wszystko łączy jedna tajemnica. W rolach głównych: Karolina Gruszka, Adam Woronowicz i Maciej Musiałowski.

"Kod genetyczny" to serial obyczajowy z wątkiem kryminalnym, w którym tajemniczy wypadek stawia przeciwko sobie najbliższe osoby - ojca i syna. Ich historia to dramatyczny wybór pomiędzy lojalnością wobec rodziny, namiętnością i prawdą. To opowieść o sile więzów krwi, które w ekstremalnej sytuacji życiowej mogą okazać się największą słabością lub jedynym ratunkiem. Jak daleko można się posunąć,by stanąć w obronie tych, których kochamy?Głównym bohaterem jest Tomasz Skowroński, wybitny genetyk, pracownik Instytutu Badań Kryminalnych. Człowiek zasad, nieustępliwie szukający prawdy. Po śmierci żony związał się z dużo młodszą, piękną Izą Berger. Jednak to nie kobieta, ale praca pochłania go całkowicie, wskutek czego popadł w konflikt z synem, Piotrem. Chłopak nie pogodził się ze śmiercią matki i nie akceptuje zasadniczego ojca.Napięcie w relacji eskaluje, kiedy Piotr wdaje się w zakazany romans z Izą. Co połączy tych dwoje?Czy to prawdziwa miłość, fascynacja, której nie można się oprzeć, czy może niedająca o sobie zapomnieć przeszłość?Gdy Tomasz, nieświadomy narastającej namiętności między dwójką najbliższych mu osób, oświadcza się Izie, kobieta postanawia zniknąć z jego życia. Wkrótce Skowroński dostaje telefon z informacją o tragicznym zdarzeniu.Serial "Kod genetyczny" jest kolejnym autorskim projektem stacji TVN wyreżyserowanym przez Adriana Panka. Autorem zdjęć jest Tomasz Augustynek, za scenografię odpowiada Maciej Fajst, kostiumy stworzyła Katarzyna Baran, zaś charakteryzację Jolanta Madejska. Główną scenarzystką serialu jest Katarzyna Śliwińska-Kłosowicz, a poszczególne odcinki scenariuszy napisały Ewa Popiołek i Monika Trzósło. Kompozytorem muzyki do serialu jest Antoni Komasa-Łazarkiewicz. Kierownikiem produkcji serialu"Kod genetyczny" jest Tomasz Parnowski, a producentami - Adrianna Przetacka i Przemysław Malec.