Active Family HD na wiosnę zwiększa zasięg i wprowadza nowości. Wśród nich "Polskie domy za miliony"

Łukasz Szewczyk

Kanał poszerza swoją dystrybucję oraz wprowadza na antenę nowości wiosenne.

Od 2 marca kanał Active Family dołączył do oferty telewizji cyfrowej UPC Polska . Lifestyle'owa stacja dostępna jest w pakiecie MAX. Przez dwa pierwsze miesiące, w ramach promocyjnego udostępnienia, z kanałem będą mieli okazję zapoznać się również abonenci pakietu Select. Na dekoderach Horizon kanał znalazł się na pozycji 418, a na dekoderach Mediabox - na pozycji 163.Wraz z wejściem do oferty UPC w marcu, na antenie stacji pojawią się oryginalne produkcje Active Family. Pierwsza z nich to nowy sezon komediowego programu, realizowany wspólnie ze stołecznym Teatrem Capitol. Show prezentuje pracę gwiazd podczas wyjazdów ze spektaklami teatralnymi. W tej edycji widzowie będą mieli okazję poznać od kuchni pracę zawodową wielu popularnych aktorów, takich jak: Daria Widawska, Olaf Lubaszenko, Sławomir, Łukasz Nowicki, Kacper Kuszewski, czy Maciej Damięcki. Premiery programu w czwartki o godz. 23.00. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany 5 marca.Druga pozycją będzie polski serial dokumentalny. Na antenę trafią także nowe brytyjskie produkcje, między innymi osobliwy reality show "Randka z Bestią" (oryg. format "Sexy Beasts") oraz kolejny sezon hitowego teleturnieju "Sześcian" (oryg. format "The Cube").- mówi Przemek Petryszyn, Prezes RDF Entertainment sp. z o.o.