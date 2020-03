Kuba Wojewódzki wraca do TVN. W pierwszym odcinku nowego sezonu Lamparska i Sieklucka

Łukasz Szewczyk

Po zimowej przerwie na antenę TVN wraca talk-show "Kuba Wojewódzki".

Kuba Wojewódzki jest jak Pałac Kultury - wielu chciałoby, żeby zniknął, ale bez niego krajobraz nie byłby uż taki sam. Jest jak portal plotkarski - niejeden udaje, że nie śledzi, a jednocześnie obserwuje go z wypiekami na twarzy. Jest jak gorąca kawa o poranku - czasem parzy, ale potrzebujemy jej, by się rozbudzić. To już kolejny sezon show, które od lat wzbudza kontrowersje, a przy tym przyciąga jak magnes.Rocznik, który urodził się w czasie emisji pierwszych odcinków show Wojewódzkiego, jest już pełnoletni. Jednak błyskotliwy żart Kuby, jego cięta riposta, zdolność do poruszania tematów ważnych, ale także lekkich, to nie jest coś, co się starzeje. Showman nieustannie wzbudza zainteresowanie. Mówią o nim wszyscy - on mówi za pośrednictwem swojego programu. I wyznacza trendy. Wizyty na kanapie w programie są odzwierciedleniem tego, co w środowisku kultury oraz show-biznesu jest aktualnie ważne i na topie. Także w tym sezonie u Kuby zagoszczą aktorzy, sportowcy, piosenkarze, politycy, celebryci oraz do tego miana aspirujący.Gośćmi pierwszego odcinka nowego sezonu "Kuba Wojewódzki" będą aktorki Magdalena Lamparska i Anna Maria Sieklucka