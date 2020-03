Trzeci sezon "Echo serca" w TVP2

Łukasz Szewczyk

Telewizyjna Dwójka rozpoczyna emisję trzeciego sezonu serialu "Echo serca".

Agnieszka dalej pracuje jako psycholog w Szpitalu Północnym. Jej życie osobiste nie układa się. Niewiele brakuje, by wdała się w romans z Szymonem. Ciągle ma pod swoją opieką stażystkę Kazię. Tymczasem Zuza zaczęła pracę w poradni przyszpitalnej kierowanej przez Magdę. Agnieszka, która w policji była policyjnym psychologiem śledczym (profilerem), zostaje przez Olafa zaangażowana w bieżące dochodzenie. Sprawca działa w podobny sposób, jak morderca kobiet, którego sprawę prowadziła Agnieszka.Operacja Magdy tym razem zakończyła się sukcesem - niestety, Magda zmieniła się. Zdecydowanie pogorszyły się jej relacje z pacjentami, stara się też ingerować w życie Jana. Jej zachowanie niepokoi Agnieszkę, która zmusza ją, by wzięła udział w psychoterapii. Magda próbuje wyzdrowieć, pomagając innym.Podczas akcji ratowniczej w pociągu Monika (Hanna Turnau) ratuje życie Jana. Po wypadku przez krótki czas przebywa w szpitalu jako pacjentka, a następnie rozpoczyna w nim pracę. Wkrótce Jan i Monika zbliżają się do siebie. Pola akceptuje fakt, że "tata ma nową dziewczynę". Sytuacja komplikuje się, gdy w ich życiu znowu pojawia się Małgorzata.Andrzej nawiązuje osobistą relację z Nataszą (Katarzyna Dmoch), której zachowanie doprowadza do tego, że musi on tymczasowo zrezygnować ze stanowiska ordynatora. Jan przejmuje jego obowiązki i z czasem zdaje sobie sprawę, że bycie ordynatorem wpływa źle na jego pracę, jako chirurga.Irena, jak zawsze rozwiązuje liczne problemy m.in. z Magdą, która zaniedbuje przychodnię, z Andrzejem posądzonym o romans z pacjentką, próbuje opanować chaos związany z pełnieniem funkcji ordynatora przez Jana.Bartek i Kaśka mieszkają razem. Choć wciąż się docierają się, to dobrze im ze sobą. I właśnie wtedy do Warszawy przyjeżdża starszy brat Bartka - Jeremi, który staje się ich utrapieniem.