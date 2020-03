"Motyw". Nowy serial kryminalny już w TVN

Łukasz Szewczyk

Każdy jest zdolny do zła, potrzebny jest tylko motyw. "Motyw" to historia o miłosnym trójkącie, pozorach i kłamstwie, w które uwikłani są główni bohaterowie: Luiza, "Czarna" oraz Maks. Fabułę otwiera zbrodnia,a tłem całej sprawy są tajemnice sprzed lat. W rolach głównych Małgorzata Kożuchowska, Agnieszka Grochowska i Michał Czernecki.

Serialowa sprawa zostaje przydzielona komisarzowi Pawłowi Szulcowi, śledczemu z dużym doświadczeniem,ale też ogromnymi problemami w życiu prywatnym. Kobiety obwiniają się wzajemnie, a Szulc szybko orientuje się, że cała trójka to znajomi z czasów liceum. Kto więc kłamie i kto miał... motyw? Sprawa, początkowo oczywista, co chwila zmienia tor. Nie wystarczy odpowiedzieć na pytanie, kto strzelał. Aby rozwiązać zagadkę, trzeba będzie zajrzeć także w przeszłość i poznać jej tajemnice. Za pomocą retrospekcji widzowie poznają Maksa, Luizę i Ankę z młodych lat. W gdańskiej restauracji Meduza doszło do strzelaniny. Na miejsce zbrodni wezwany zostaje Szulc. Postrzelone ofiary - Luiza oraz Maks Porębscy - po przewiezieniu do szpitala, walczą o życie. Kto i dlaczego strzelał? Komisarz szybko orientuje się, że jedynym pracownikiem, który nie odpowiada na próbę kontaktu jest managerka lokalu, Anna Czarnecka.Kobietę udaje się odnaleźć i zatrzymać na gdańskim lotnisku, tuż przed odprawieniem się na lot do Londynu. Pierwsze przesłuchania nie przynoszą oczekiwanych efektów - Czarna nie mówi nic konkretnego, zaczyna irytować Szulca.Komisarz w szpitalu przy łóżku Porębskiej spotyka jej matkę, która zdradza mu pewien interesujący sekret... Cała trójka, której dotyczy strzelanina, zna się już od czasów liceum. A z Czarnecką zawsze były problemy. Prowadzący śledztwo zwraca się z prośbą do Olgi, znajomej prokurator, by złożyła wniosek o aresztowanie Czarnej, przeciwko której świadczą wszystkie zebrane dowody. Czy Szulc podejmuje słuszną decyzję i jak potoczy się sprawa?Serial reżyserował jeden z najzdolniejszych twórców młodego pokolenia - Paweł Maślona. Za skomponowanie muzyki odpowiada JIMEK a specjalną piosenkę stworzyła Kasia Kowalska. Producentem serialu jest DGA Studio i Jake Vision, Dorota Kośmicka-Gacke i Jan Kępiński na zlecenie dla TVN. Za scenariusz odpowiada zespół: Tomasz Titkow (główny scenarzysta), Joanna Titkow i Ewa Popiołek, pod nadzorem kreatywnym Katarzyny Śliwińskiej.