Golf Channel Polska HD w otwartym oknie w UPC Polska. W marcu ważne turnieje

Łukasz Szewczyk

W marcu rozgrywane są dwa spośród najbardziej prestiżowych turniejów golfowych sezonu: The PLAYERS Championship oraz World Golf Championships-Dell Technologies Match Play. Z tej okazji, UPC Polska oraz Golf Channel Polska przygotowały dla kibiców niespodziankę

Przez cały marzec 2020 roku kanał Golf Channel Polska HD na co dzień dostępny w pakiecie Max telewizji cyfrowej UPC Polska, znajdzie się również, bez dodatkowych opłat, w pakiecie Select. W ofercie UPC Golf Channel Polska można śledzić na dekoderach Horizon i Kaon na pozycjach 518 oraz na dekoderze Mediabox na pozycji 573.Marcowa uczta golfowego konesera rozpoczyna się 12 marca - wtedy rusza The PLAYERS Championship. Jeden z najważniejszych momentów golfowego kalendarza - nazywany "piątym wielkim szlemem" turniej ściąga na pole TPC Sawgrass wszystkie gwiazdy światowego golfa. Ikonicznym elementem turnieju jest słynny dołek nr 17 - wymagający przebicia piłki przez wodę, na niewielki cypel, na oczach setek kibiców dookoła. Konieczność zaprezentowania najwyższych umiejętności przed wymagającą publicznością doprowadziła do wielu historycznych momentów - w tym roku możemy spodziewać się tego samego.Z kolei 25 marca startuje turniej World Golf Championships-Dell Technologies Match Play. Drugie w sezonie zawody z prestiżowej serii WGC przyciągają kibiców również ze względu na niecodzienny format: najlepsi golfiści świata rywalizują najpierw w grupach, a następnie w fazie pucharowej, podobnie jak np. drużyny piłkarskie w czasie Mistrzostw Świata. Bezpośrednia rywalizacja elity, połączonej w pary, wywołuje dodatkowe emocje kibiców.Poza emocjami sportowymi, Golf Channel Polska oferuje również szereg pozycji lifestyle'owych. W marcu szczególnie interesujące będą nowe odcinki serii "Golfowa objazdówka". Gospodarz programu - Matt Ginella jedzie na Bahamy oraz do Pinehurst. Oprócz rund golfa, doświadcza tam również innych atrakcji: surfuje z delfinami, pływa z rekinami, zwiedza stary browar oraz bierze lekcję latania. Premiery odcinków: 11 oraz 25 marca, o 20:00.Przypomnijmy, że oprócz UPC Polska kanał Golf Channel Polska dostępny jest także na satelitarnych platformach Cyfrowy Polsat i Canal+, oraz w wiodących sieciach kablowych (m.in. Vectra czy Multimedia Polska).