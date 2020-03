"Siła kobiet" w Radiu Zet

Łukasz Szewczyk

Z okazji Dnia Kobiet Radio Zet organizuje akcję "Siła kobiet", której ambasadorami są dziennikarki związane ze stacją.

A na czym polega siła kobiet? Co o niej stanowi? Na te pytania odpowiadają m.in.: Agnieszka Kołodziejska, Justyna Dżbik, Beata Lubecka, Paula Michalik, Lucyna Płużyczka, Ewelina Pacyna, Beata Tadla czy Joanna Komolka.Do 8 marca na Instagramie Radia ZET , a także na profilu stacji na Facebooku można zobaczyć krótkie filmiki z ich udziałem To emocjonalne i bardzo osobiste wyznania między innymi o odwadze, wrażliwości, ambicji czy niezależności. Każde nagranie zakończone jest pytaniem: "A Ty jaka jesteś? Co jest Twoją siłą?", zachęcającym słuchaczki do dzielenia się swoimi opiniami. Na podstawie odpowiedzi zostanie stworzony portret kobiety 2020 roku.W ramach akcji, do końca tygodnia stacja rozda tysiące kwiatów mieszkankom największych polskich miast, m.in. Łodzi, Szczecina, Krakowa czy Poznania.