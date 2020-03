24 rodziny otrzymają nowe życie. Rusza 14 sezon programu "Nasz nowy dom" w Polsacie

Łukasz Szewczyk

Telewizja Polsat rozpoczyna emisję nowego sezonu programu "Nasz Nowy Dom"

To już 14. sezon jednego z najbardziej przejmujących programów w historii telewizji. Tysiące przejechanych kilometrów i sto sześćdziesiąt osiem rodzin, którym pomogła ekipa programu "Nasz nowy dom" - to dotychczasowy bilans brygady pod dowództwem Katarzyny Dowbor. Na tym jednak nie koniec, bowiem w nadchodzącej serii szansę na nowe życie otrzymają kolejne 24 rodziny.Wiosną ekipa "Naszego Nowego Domu" odwiedzi najróżniejsze zakątki Polski w poszukiwaniu rodzin, które w wyniku nieszczęśliwego splotu wydarzeń zmagają się z ogromnymi problemami, a remont ich domów jest zwieńczeniem ich starań o powrót do normalności i walki o lepsze jutro.W nadchodzącym sezonie ekipa "Naszego Nowego Domu" pomoże kolejnym 24 rodzinom. Program niezmiennie poprowadzi Katarzyna Dowbor, a w najtrudniejszych remontowych wyzwaniach pomagać jej będzie niezawodne trio architektów: Martyna Kupczyk, Maciej Pertkiewicz i Wojciech Strzelczyk oraz kierownicy robót Artur Witkowski i Wiesław Nowobilski.