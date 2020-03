Rekordowy luty dla Polsat News

Łukasz Szewczyk

Coraz więcej widzów ogląda Polsat News. Luty 2020 był jednym z najlepszych miesięcy w historii stacji. Polsat News zyskuje również w rankingach cytowalności.

Jak informuje nadawca, Polsat News miał w lutym 2020 roku największe wzrosty spośród wszystkich kanałów newsowych w Polsce.Luty 2020 był przede wszystkim kolejnym miesiącem, gdy Polsat News odnotowuje wzrosty oglądalności w ujęciu rok do roku. Spośród stacji informacyjnych to Polsat News jest nr 1 w kategorii wzrostów oglądalności. W grupie wszystkich widzów odnotowano udziały na poziomie 1,34% co oznacza wzrost o 54% w ujęciu rok do roku. Natomiast w grupie wiekowej 16-49 Polsat News uzyskało 0,84% udziałów co stanowi wzrost o aż 65% w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym.Rośnie również opiniotwórczość Polsat News. W raporcie Instytut Monitorowania Mediów za styczeń 2020 stacja awansowała na drugie miejsce wśród najbardziej opiniotwórczych stacji telewizyjnych. W ogólnym rankingu Polsat News zajmuje ósmą pozycję. Stacja informacyjna Grupy Polsat w pierwszym miesiącu 2020 roku była cytowana ponad 1400 razy.Główne wydanie "Wydarzeń" o 18.50 oglądało w lutym na antenie Polsatu i Polsatu News średnio 2,3 miliona widzów, a popołudniowe "Wydarzenia" o 15.50 gromadziło średnio 1,5 mln widzów. W przypadku "Wydarzeń" o 18.50 przełożyło się to udziały na poziomie 16,7% w grupie wszystkich widzów (wzrost o 3,1%) oraz 19% w grupie 16-49, co oznacza wzrost o 9,7% w ujęciu rok do roku.Popołudniowy serwis informacyjny emitowany w Polsacie i Polsacie News oglądało średnio o 8,3% więcej w porównaniu z lutym 2019. Przełożyło się to na udziały na poziomie 17,5% w grupie 4+ oraz prawie 19,2% w grupie komercyjnej, co oznacza w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku wzrosty odpowiednio o 10% i 21,3%.