Premierowe odcinki "Na dobre i na złe" oraz "Na sygnale" w TVP2. Co się wydarzy wiosną?

Łukasz Szewczyk

Co wiosną w nowych odcinkach "Na dobre i na złe: oraz "Na sygnale"?

W połowie lutego do obsady serialu "na dobre i na złe" dołączył Tomasz Ciachorowski - Maksymilian Beger, kardiochirurg w Leśnej Górze. Beger i Bart (Piotr Głowacki) - obaj są twardzi, pewni siebie i przekonani o własnej genialności. Czy Leśna Góra zdoła pomieścić ich ego?Marcin (Filip Bobek) zostanie przesłuchany przez Kąkola (Marcin Stec) i szybko zrozumie, że na wyjście z aresztu nie ma na razie szans. Tego samego dnia prokurator spotka się też z Dominiką (Paulina Gałązka) - zimny, bezwzględny i gotów na wszystko, by odsunąć dziewczynę od ukochanego. Gdy policja będzie transportować Molendę do aresztu, dojdzie jednak do groźnego wypadku... i w finale lekarz ucieknie. Jak poradzi sobie w roli zbiega - ukrywając się i walcząc o każdy dzień wolności?Problemy czekają też Kasię (Ilona Ostrowska) oraz Falkowicza (Michał Żebrowski), bo w ich domu znów zjawi się kurator - po tym, jak do sądu wpłynie wniosek o zmianę miejsca zamieszkania Matyldy (Amelia Czaja). Mecenas Smuda, wzburzona, od razu pojedzie do szpitala i zaatakuje Michała (Mateusz Janicki), pewna, że to właśnie on próbuje odebrać jej prawo do opieki nad córką. Kto złoży w sądzie feralny wniosek i czy kurator zdecyduje, że Matylda powinna zamieszkać właśnie z Michałem?Tymczasem Maks poprosi profesora o konsultację, a Bart szybko się zorientuje, że nowy kolega tak naprawdę wcale nie potrzebuje jego pomocy. Gdy badania wykażą, że Kosa (Krzysztof Chudzicki) ma infekcję dróg oddechowych, Bart oznajmi choremu, że musi odwołać zabieg, o który tak długo obaj walczyli. Działania profesora wzbudzają kontrowersje w szpitalu.W nowym sezonie serialu "Na sygnale" Kuba zaangażuje się w związek z Górską, a Tomek oświadczy się Zosi. Piotrek (Dariusz Wieteska) przyjdzie na kolejny dyżur po "ostrej" imprezie i szybko tego pożałuje. Gdy Wiktor (Wojciech Kuliński) zauważy, że kolega ma kaca, obawiając się, że chłopak nie jest w stanie pracować i stanowi zagrożenie dla chorych, od razu zacznie robić mu wymówki. Chwilę później o "niedyspozycji" Piotrka dowie się Kuba (Wojciech Zygmunt) i jako szef stacji od razu to wykorzysta. Jaką cenę Piotrek zapłaci w końcu za swoją "wpadkę"?Tymczasem Zosia (Edyta Bełza) wyprowadza się z domu i zaczyna wspólne życie z Tomkiem (Hubert Matysiak). Jak zareaguje na to doktor Banach (Wojciech Kuliński)? Ojciec dziewczyny będzie zaniepokojony, ale decyzję córki zaakceptuje. Kiedy młodzi wpadną do Wiktora i Anny na kolację, Zosia będzie miała dla ojca kolejną "niespodziankę".