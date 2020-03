Serial "Zawsze warto" wraca do Polsatu. Co w drugim sezonie?

Łukasz Szewczyk

Nowe odcinki serialu "Zawsze warto" już w Polsacie.

Przypadkowe wydarzenie połączyło trzy obce sobie kobiety i dało początek relacji, dzięki której każda zaczęła wierzyć, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Największa siła jest w nas samych, trzeba ją tylko odkryć - samemu albo z pomocą ludzi, którzy czasem zjawiają się w naszym życiu przypadkiem, a potem zostają w nim na dłużej...W pierwszej serii Dorota (Katarzyna Zielińska) uwierzyła w siebie, a pierwsze zawodowe sukcesy dodały jej tylko skrzydeł i odwagi, by sięgać jeszcze wyżej. Jest na dobrej drodze, by uwolnić się od męża tyrana (Paweł Ławrynowicz), który się nad nią latami znęcał, niszczył jej marzenia i bez skrupułów nią manipulował. Czy teraz wystarczy jej sił, by już nigdy więcej nie ulec mężowi?Z kolei Ada (Julia Wieniawa) postanowiła oddzielić przeszłość grubą kreską. Zaczęła uczciwą pracę, robi wszystko, by odzyskać syna i zacząć nowe życie. W najmniej oczekiwanym momencie przeszłość jednak powróci, a Ada będzie musiała się z nią zmierzyć i zdecydować, czy warto dać drugą szansę ludziom, którzy niejednokrotnie tak bardzo ją zawiedli.Życie po raz kolejny zaskoczyło Martę (Weronika Rosati). Gdy była już przekonana, że w końcu uda jej się założyć rodzinę, o jakiej marzyła, okazało się, że ojciec jej dziecka ukrywał przed nią żonę i syna. Doszło też do wypadku. W ostatnim odcinku bratanek Marty wpadł pod samochód prowadzony przez jej ojca Witolda (Mariusz Bonaszewski). Czy chłopiec przeżyje, a rodzinne konflikty ostatecznie się zakończą?