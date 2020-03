Wyścig zaczyna się teraz! Drugi sezon "Ameryka Express" w TVN, nowa prowadząca

Łukasz Szewczyk

"Ameryka Express" powraca na antenę TVN, Nowa prowadząca i osiem całkowicie różnych par zupełnie nieświadomych co ich czeka. Swoich sił spróbują w Gwatemali i Kolumbii, gdzie zmierzą się z zadaniami i własnymi słabościami!

Uczestnicy drugiej edycji "Ameryka Express" w TVN / fot. TVN

W wiosennym sezonie w roli prowadzącej zobaczymy Darię Ładochę, zwyciężczynię drugiej edycji programu "Agent Gwiazdy". Nikt jak ona nie zrozumie uczestników w chwilach ich zwątpienia, momentach triumfu i walce o wygraną.W wyścigu weźmie udział osiem niezwykłych par, które nigdy nie miałyby szansy spotkać się na co dzień. To będzie mieszanka wybuchowa. W programie zobaczymy: żonę Hollywood, Iwonę Benjamin z mężem Reggiem, braci Grzegorza i Rafała Collinsów, Pawła Deląga z kompanem Dariuszem Lipką, Małgorzatę Heretyk z ukochanym Ernestem Musiałem, Patrycję Markowską z bratnią duszą, Żanetą Luberą, przyjaciółki Karolinę Pisarek i Martę Gajewską-Komorowską, Grażynę Wolszczak z synem Filipem Sikorą oraz kolegów: Marcina "Różala" Różalskiego z Bartoszem Fabińskim.Wiosenny sezon odkryje przed uczestnikami położoną w Ameryce Środkowej Gwatemalę i leżącą w Ameryce Południowej Kolumbię. Warunki będą ekstremalne. Zmieniająca się pogoda, temperatury wahające się od 0 do +40 stopni, piekące słońce na zmianę z gwałtownymi ulewami. Okoliczności przyrody - majestatyczne wulkany, niedostępne dżungle, tropikalne wybrzeża Morza Karaibskiego - zaprą dech w piersiach! Zadania zaś przekroczą najśmielsze oczekiwania wszystkich. Uczestnicy będą musieli sprawdzić swoją wytrwałość, pływając po największym jeziorze Gwatemali, gotując na szczycie wulkanu czy próbując przysmaków Majów, niejadalnych dla Europejczyka. Odwiedzą miejsca wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, chociaż zmęczenie sprawi, że nie zawsze to zauważą.Nie zabraknie niespodzianek i nowych elementów gry. Oprócz czarnej flagi pojawi się czerwona, która zatrzymuje parę na 10 minut. Dodatkowo została wprowadzona czarna koperta, która zwalnia jedną parę od eliminacji. Będzie się działo! Nie zabraknie zwrotów akcji, niespodziewanych odmian losu i wielu emocji