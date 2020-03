"Dzień dobry TVN" na wiosnę. Nowa para prowadzących i nowe formaty tematyczne

Łukasz Szewczyk

"Dzień Dobry TVN" startuje z nową energią. Już w najbliższy czwartek, 5 marca, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski zadebiutują na antenie jako prowadzący. To jednak nie koniec nowości, jakie zaplanowano na wiosnę.

Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski / Fot. TVN

Prowadzący "Dzień Dobry TVN" witają widzów codziennie już od niemal 15 lat. Wiosną do Doroty Wellman i Marcina Prokopa, Anny Kalczyńskiej i Andrzeja Sołtysika, Kingi Rusin i Piotra Kraśko oraz Małgorzaty Ohme i Filipa Chajzera dołączą Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski. Swoją przygodę z programem rozpoczną już w czwartek, 5 marca, zgodnie z nowymi godzinami emisji programu - od 8:00 rano.To jednak nie koniec nowości, jakie czekają na widzów. Niedawno do "Dzień dobry TVN" dołączyła także nowa prezenterka pogody - Diana Kautz. W "Dzień Dobry TVN" pojawią się także nowe formaty cykli tematycznych.W cyklubędzie można zobaczyć efekty pracy stylistów, makijażystów i fryzjerów, którzy odmienią wizerunek widzek. Do udziału w metamorfozach wciąż można zgłaszać się za pośrednictwem strony internetowej programu.to także nowość w "Dzień Dobry TVN". Program będzie miał swoją własną działkę, na której wiosną posadzone zostaną nasiona, a jesienią zebrane plony. W cyklu ogrodniczym widzowie dowiedzą się więcej o pielęgnacji roślin oraz jak prowadzić własny "warzywniak".Z koleito cykl, kierowany do kobiet, które mają dryg do domowych napraw i nie boją się używać młotka czy śrubokrętu. Dwie prowadzące pokażą w nim, jak naprawić różne sprzęty w domu, jak korzystać z różnych narzędzi oraz jak samemu i bez wydawania dużych pieniędzy zaaranżować mieszkanie, zrobić proste ozdoby czy przeprowadzić nieskomplikowane remonty.W każdy weekend będzie można również poznać sposoby na spędzanie czasu z dzieckiem. Nad ciekawymi pomysłami pochyli się cykl